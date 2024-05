Socorro França: Mãe e o amor que edifica

Dia das mães é uma data em que celebramos o amor, a harmonia e a família. Esse é também um momento para pensarmos em humanidade, em acolhimento e no cuidado que é dado àquelas que dedicam suas vidas a cuidar. Um tempo para lembrar que as mães são, antes de tudo, humanas.

A maternidade carrega consigo uma série de questões românticas, que relacionam as mães a uma imagem idealizada. A realidade difere da idealização e deve ser exposta para que possamos viver plenamente esse amor que edifica.

O que vemos na prática são mães perdendo seus espaços como mulheres e profissionais e sendo deixadas de lado pela sociedade. A conciliação entre a família e o trabalho, dividindo horas entre a casa e os deveres da profissão, não é garantida a todas as mães. Os acessos são negados, os benefícios também, e a vida profissional passa a ser prejudicada.

Por falar em acesso negado, muitos locais não são acessíveis ms mães ou não estão prontos para receber crianças, o que naturalmente gera uma exclusão dessas mulheres, afetando o direito humano de ir e vir. Isso quando não são explicitamente impedidas de acessar os espaços.

O trabalho de cuidado exercido pelas mães é muitas vezes invisível e solitário. São responsáveis pela educação dos filhos, pelo cuidado da casa, e por todas as tarefas que caminham junto com essas obrigações. E aqui não falo somente das mães solo: ainda que divididas com os parceiros, as atividades relacionadas aos filhos tendem a sobrecarregar as mães.

O papel social exercido por cada um de nós pode trazer mudanças significativas a esse contexto, tornando o mundo um lugar mais agradável e acolhedor às mães. O cuidado é uma obrigação coletiva, em seus mais variados aspectos.

A promoção e ampliação das redes de apoio, garantindo o afeto e a liberdade necessários, é um caminho importante. O amor que a maternidade pode trazer não deve ser impedido pela invisibilidade ou pela desumanização. Nesse dia das mães, lembremos do direito das mães de viverem suas maternidades plenamente. E suas individualidades também. n