Marcus Vinícius: Uma Fortaleza jovem e de oportunidades

Foto: Iago Barreto Marcus Vinícius. Presidente do Conselho Municipal de Juventude (CMJ).

Fortaleza é uma cidade que abraça os jovens. Não é à toa que é conhecida mundialmente como a capital que mais investe em políticas públicas de juventude no Brasil.

Esse compromisso da gestão municipal com os jovens é evidente nos números. Em 2023, foram investidos R$ 55,4 milhões em ações e programas voltados à juventude, como cursos gratuitos, incentivo e orientação para o mercado de trabalho, práticas esportivas e transferência de renda.

Ações como o Passe Livre Estudantil, que torna Fortaleza a única capital do país a oferecer esse benefício, são exemplos concretos do compromisso da cidade com a garantia de direitos e oportunidades aos jovens.

Mas não basta investir em políticas públicas. É preciso também garantir que os jovens sejam protagonistas dessas políticas. É por isso que a reativação do Conselho Municipal de Juventude (CMJ) é um passo tão importante.

O CMJ é um espaço de participação social e protagonismo juvenil, por meio do qual os jovens deixam de ser apenas beneficiários das políticas públicas e passam a ser propositores e formuladores.

A reativação do CMJ é a concretização do sonho de muitos jovens de Fortaleza, que há anos lutam por mais participação nas decisões que afetam suas vidas.

A retomada do CMJ demonstra que o governo municipal está disposto a somar forças com as juventudes na construção de uma cidade mais justa e igualitária.

É um momento histórico que representa a consolidação de uma nova forma de fazer política e coloca os jovens no centro do processo.

Como jovem e morador de Fortaleza, sou testemunha desse processo. Cresci na periferia e na escola pública, e vi de perto a realidade de muitos jovens que se perdem pelo caminho, sem oportunidades, sem perspectivas e muitas vezes sem sonhos.

As políticas públicas me deram uma nova forma de ver o mundo e me fizeram sonhar. Meu sonho é que todos os jovens de Fortaleza possam ter as mesmas oportunidades que eu tive.

Já avançamos muito, mas ainda precisamos avançar mais. E só podemos fazer isso juntos para tomar o futuro e o presente em nossas mãos com mais oportunidades para todas as juventudes.

Esse é o caminho, a juventude é a nossa Fortaleza!