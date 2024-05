Adriana Colloca: Mães conquistam autonomia financeira por meio de venda direta

Foto: Fabio Gonzalez Fotografias Adriana Colloca. Presidente executiva da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD).

Famílias chefiadas por mulheres têm sido cada vez mais comuns e representam importante força na economia. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PnadC), 50,9% dos lares brasileiros têm mulheres como responsáveis, o que corresponde a 38,3 milhões de domicílios. Muitas destas mulheres têm buscado no empreendedorismo em vendas diretas uma oportunidade de conciliar trabalho e família, alcançando maior independência financeira.

O empreendedorismo é particularmente adequado às ambições e necessidades de muitas mulheres. Só no Brasil, segundo apuração do Sebrae, há 52 milhões de empreendedores, sendo que 32 milhões são mulheres e 49% das empreendedoras mulheres chefiam suas famílias. Em vendas diretas, cerca de 3,5 milhões de empreendedores independentes, 60% são mulheres.

De fato, o empreendedorismo em venda direta oferece diversas vantagens para essas mulheres, como flexibilidade de horários, baixo investimento inicial, possibilidade de trabalhar de casa e autonomia na gestão do negócio. Além disso, muitas empresas de venda direta oferecem treinamentos e suporte para seus empreendedores independentes, o que facilita o processo de empreendedorismo e ajuda na construção de uma base de clientes.

A desenvoltura com o uso da tecnologia também é um diferencial entre as mulheres que brilham como forças criativas nas empresas de vendas diretas ao fazerem uso destas ferramentas, prestando bom atendimento e consultoria. Comumente, elas adotam a tecnologia móvel e aproveitam o seu potencial para se conectarem com o seu público-alvo através de abordagens inovadoras.

O modelo concede-lhes a oportunidade de serem líderes de sucesso, ao mesmo tempo que alavancam as suas competências e adaptam os seus negócios para atender às suas necessidades em evolução, seja devido a diferentes fases da vida, restrições de tempo ou aspirações financeiras. É uma estrutura versátil que pode ser adaptada para servir como uma carreira completa, uma fonte complementar de renda ou um meio de apoio.