Paulo Ferreira: Educação Política na Educação Básica

Foto: Acervo pessoal Paulo Ferreira Geógrafo e professor da rede municipal de educação de Fortaleza

Nos últimos dez anos, a sociedade brasileira vem experimentando acirramentos políticos derivados da falta de uma Educação política capaz de restaurar e conciliar laços afetivos no âmbito social, principalmente na Escola e na família. Em virtude disso, violência e quebra de laços familiares são exemplos demarcatórios da necessidade de repensar práticas pedagógicas voltadas para Educação Política.

O curso Educação Política para Cidadania (Político, Eu!?!), do Programa Educação Cidadã, promovido pela Universidade Aberta do Nordeste e a Fundação Demócrito Rocha, encaminha o debate Político qualificado para as Escolas municipais de Fortaleza. A Escola Municipal de Tempo Integral Professor Agerson Tabosa Pinto celebra sua participação na formação cidadã e visitação à Câmara Municipal de Fortaleza.

A formação centraliza-se na perspectiva de três temáticas: Política, Democracia e Cidadania, vinculando-as a cidadania participativa, ao papel da educação básica na formulação de uma política cidadã e à função da escola no aprendizado de uma educação política voltada para o fomento da cidadania. Juventude, representação plural, estrutura política e função social da escola são temáticas subsequentes da formação.

Deste modo, é notório o entusiasmo, dedicação e empenho dos estudantes quando oportunizado a formação político cidadã de qualidade, além disso, a visitação da câmara legislativa e o poder de vivenciar a função política do vereador trazem a responsabilidade e compreensão formativa que seriam muito difíceis de serem conquistadas sem a prática pedagógica proposta pelo Curso de Formação Político, Eu !?!.

Espera-se que no final da formação tenhamos uma escola mais capacitada para o debate político, onde a aceitação das diferenças e os posicionamentos contrários sejam aceitos como forma natural de uma sociedade democrática e participativa. Essencialmente, Educação e Política, são instrumentos formativos de uma sociedade democrática. Os Gestores, professores e estudantes constatarão o poder transformador de uma Educação Político cidadã realizada no período formativo do ensino fundamental.