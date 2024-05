Gabriella Aguiar: O Ceará contra o estigma da esquizofrenia

A esquizofrenia é um transtorno mental que altera a percepção da realidade, causando alucinações, delírios, alterações comportamentais e prejuízos cognitivos. A trajetória de quem vive com essa condição é desafiadora, por isso destacamos a necessidade de combater o estigma associado, além de promover respeito e apoio aos pacientes e a seus cuidadores.

No Ceará, temos feito progressos. Aprovamos recentemente a lei que institui a Semana Estadual de Conscientização e Apoio às Pessoas com Esquizofrenia, de minha autoria, sancionada pelo governador Elmano de Freitas.

Nesse cenário, é fundamental reforçar os Centros de Atenção Psicossocial nos municípios e expandir os serviços ambulatoriais da Secretaria de Saúde do Estado. Exemplos notáveis são o Núcleo de Estudos em Esquizofrenia (Nuesq), o Ambulatório de Primeiro Episódio Psicótico (PEP) e o Psicose de Difícil Controle (PDC).

A interiorização do cuidado em saúde mental é essencial para levar tratamento de qualidade a regiões menos atendidas. O Ceará avança com a recente criação de uma residência médica em Psiquiatria pela Escola de Saúde Pública, no município de Tauá. Essa iniciativa capacitará profissionais e fortalecerá o suporte a quem enfrenta a esquizofrenia e outros transtornos mentais.

Em crises agudas, a internação hospitalar pode ser necessária. Devemos lidar com essas situações com responsabilidade e respeito aos direitos humanos. Por isso, precisamos incluir unidades psiquiátricas nos hospitais gerais, além de reestruturar e humanizar o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto.

A interrupção do tratamento farmacológico por efeitos colaterais é uma causa comum de internação, evidenciando a importância de incluir antipsicóticos modernos na lista do SUS.

A situação de pacientes abandonados nos hospitais mentais precisa ser enfrentada. Restabelecer laços familiares e construir residências terapêuticas para acolher essas pessoas com dignidade é essencial.

Por fim, convido todos para os eventos da Semana Estadual de Conscientização e Apoio às Pessoas com Esquizofrenia, em 24 de maio. Juntos, vamos construir uma sociedade mais inclusiva e solidária.