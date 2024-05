Roberto Macêdo: A importância do Museu da Indústria

Neste ano em que o Museu da Indústria completa 10 anos (2014-2024), vem-me o desejo de compartilhar uma breve reflexão sobre a importância desse equipamento, inaugurado na minha gestão como presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), e que continua sendo o único museu do Brasil com essas características dentro das estruturas do Sesi.

Lembro-me de que fomos buscar o que, então, existia de mais avançado no mundo da museografia para oferecer aos fortalezenses e turistas um museu interativo voltado para a cultura e o desenvolvimento. Todo esse aparato vem funcionando na última década, sob a gestão competente do Luís Carlos Sabadia, com programações mensais, experiências de formação e estímulos à economia criativa.

A possibilidade de organizar em um lugar atraente e de apresentar ao público a obra de industriais cearenses e seus vínculos culturais e ambientais, nos motivava intensamente. Revelei esse sentimento no meu livro "Made in Ceará" (Edições Demócrito Rocha, 2014): "O nosso museu oferece testemunhos da caminhada industrial no nosso Estado, desde os seus pioneiros até os visionários que hoje estão trabalhando as potencialidades portadoras de futuro" (p.546).

É animador ver o nosso Museu da Indústria seguindo cada vez mais consistente em sua tarefa de conectar sociedade e conhecimento. Tanto que marcará as comemorações dos seus dez anos, em 10 de setembro, com a exposição o Futuro das Profissões, do Sesi Lab de Brasília (CNI), em uma oportuna aproximação do mundo da cultura com o mundo do trabalho.

Esse chamado para a conscientização do trabalho nos novos tempos tem paralelo na relevância que precisa ser atribuída à retomada da industrialização brasileira e cearense, por meio de discussões e acervos abertos à utilização por parte da sociedade. Entre os passos necessários para isso estão a potencialização dos diferenciais de nossas vocações e a expansão da nova indústria de fontes renováveis.

Pensar na importância dos 10 anos do Museu da Indústria é pensar no despertar da população, em especial da juventude, para o interesse pela indústria como cultura e pela cultura como indústria. Recomendo.