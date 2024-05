O que a escola pode aprender com o escotismo?

Como mãe de escoteiros, eu me questionava por que meus filhos faziam tanta questão de ir para o grupo, mas davam trabalho pra ir à escola. Em dia de atividades externas, eles acordavam, espontaneamente, às 5 da manhã e chegavam no fim do dia cansados, porém extremamente felizes, querendo contar todas as novidades. Já no dia a dia, quando eu perguntava como foi na escola, eles apenas respondiam "bem"

Poucos meses após o ingresso deles no movimento escoteiro, percebi mudanças significativas em diversos aspectos: meus filhos estavam mais desinibidos, mais autônomos, aplicando em casa os conhecimentos adquiridos. Qual o segredo disso?

O escotismo é um movimento educacional que tem o objetivo de desenvolvimento do jovem, através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, com base em um sistema de valores e mediado por adultos voluntários. Como professora, esse último aspecto me chamou atenção: os adultos realizam um lindo trabalho, dedicam boa parte do seu tempo e não recebem um real por isso.

Olhando mais de perto, percebi que os jovens, durante as atividades, são divididos em patrulhas, os adultos ficam responsáveis por, no máximo, nove pessoas (e não trinta ou quarenta como na sala de aula). Esse aspecto é importantíssimo quando lembramos dos espaços desconfortáveis e, muitas vezes quentes (principalmente nas escolas públicas) em que os alunos aglomerados querem conversar entre si e não estudar. É difícil disputar atenção com dezenas de pessoas falando ao mesmo tempo, mesmo com microfone.

O contato com a natureza também é um fator importante, pois ela fornece ar puro, espaço para correr, oferecendo oportunidades para promover jogos e testando os limites de resistência. Os jovens conseguem gastar toda aquela energia que possuem.

Outro atrativo é o sistema de progressão, que propõe desafios a serem superados, incentivando a descobrir, a experimentar, a criar, a encontrar soluções. Os jovens desenvolvem sua autonomia e se veem "avançando níveis" de acordo com suas habilidades e, principalmente, com sua dedicação. Eles assumem um compromisso de maneira voluntária. Importante mencionar o respeito que os jovens têm aos adultos, coisa que está cada vez mais escassa nas escolas, sejam públicas ou particulares.

Ah, como eu queria - como mãe e professora - que todos os estudantes gostassem tanto de ir para a escola como gostam de ir para o grupo escoteiro.