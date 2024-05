Roberta Andrade: Crise climática e a influência no Rio Grande do Sul

Foto: Arquivo Pessoal Roberta Andrade. Advogada.

O Brasil acompanhou, nos últimos dias, agonia das pessoas ilhadas e dos vários animais perdidos em busca por socorro na região sul do país. O contexto demonstra que a crise climática está em curso e a sociedade precisa debater em constância os aspectos direcionados ao meio ambiente, sobretudo aos relativos às alterações climáticas e os seus efeitos.

Pesquisas demonstram que o complexo florestal amazônico poderá atingir seu ponto de inflexão em pouco tempo diante da ausência de medidas práticas que possam conter os avanços das emissões de gases de efeito estufa. A concentração de florestas contribui favoravelmente no equilíbrio climático no mundo. Seus rios flutuantes, conhecidos por manter a umidade do ar, propicia as chuvas, a perenidade dos rios e a manutenção de floresta em pé.

O desflorestamento é um dos motivos do estresse climático e do surgimento de chuvas mal distribuídas os processos de seca extrema. Você leitor, possivelmente, tenha questionado: qual a relação entre o desmatamento no Norte brasileiro e as chuvas no Rio Grande do Sul? E o que é possível, enquanto cidadã(o) fazer.

Uma das respostas seria entender que a natureza interage entre si e com outros biomas tendo em vista o sistema de funcionamento das florestas e sua resposta ao clima. O ciclo sistêmico é comprometido quando se fragmenta ou se desmanta a concentração de florestas existentes. Na prática, a humanidade precisa refletir sobre o viver com o meio ambiente, já bastante degradado pelos prejuízos advindos desde o período industrial.

Enquanto cidadã(o) é possível começar com pequenas ações, mas que podem por bem garantir o início de mudanças profundas na conscientização social. Estamos em ano de eleição e, por isso, cobre projetos e intenções do candidato(a) à vaga municipal. Verifique se as intenções apresentadas são viáveis na prática e se estão alinhadas às políticas de proteção ambiental já existentes. Priorize candidatos (as) que possuem como metas a proteção ambiental. Do contrário, a sociedade enfrentará consequências comprometedoras à saúde e à qualidade de vida.