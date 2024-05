Waldir Xavier: Caace, 81 anos de assistência à advocacia

Neste dia 18 de maio, a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace) completa 81 anos de fundação, sendo ela a grande referência em zelo e bem-estar de nossa categoria.

Viajando pelo liame que une o presente ao passado, saboreamos uma linha do tempo com inúmeras conquistas para a classe advocatícia e uma história repleta de capítulos heroicos, escritos por grandes expoentes do direito. Da gestão do criminalista Clodoaldo Pinto, nosso primeiro presidente, à minha atual gestão - também um criminalista - muitos personagens, com suor e devoção, teceram, fio a fio, a gloriosa história da Caace.

Retornando ao presente, celebramos uma Caace forte, estruturada, pronta para bem servir a advocacia. Aqui, advogados e advogadas encontram serviços de saúde, como odontologia, fisioterapia, pilates, RPG, nutrição, fonoaudiologia e massoterapia. Possuímos também um serviço de remoção hospitalar (ambulância) disponível 24h para a advocacia. Dentro do Fórum Clóvis Beviláqua, nós temos uma farmácia com grande variedade de medicamentos e produtos a preços especiais. Ofertamos, ainda, planos de saúde com preços e condições diferenciadas para advogados, advogadas e dependentes.

Mas, vamos muito além disso. Possuímos emissão de certificado digital com condições especiais, transporte gratuito entre os fóruns da Capital, salas de apoio dentro destes fóruns, um coworking dotado de moderna estrutura disponível de forma gratuita para a advocacia, além de campanhas e ações em todo o interior do Estado através de nossas subsecções.

Também miramos o futuro. Em breve, inauguraremos nossa nova sede, localizada contígua à sede da OAB-CE. Um novo e amplo espaço, moderno, confortável e pronto para bem atender a todos, otimizando o fluxo e integração entre Caace e OAB-CE.

Assim seguiremos. Aprendendo com o passado, trabalhando no presente, planejando o futuro. Tudo em prol de uma advocacia mais humilde, que precisa de um olhar de carinho e desvelo. É assim que tem sido durante mais de oito décadas e que, a depender de nosso esforço e trabalho, seguirá sendo por muitos e muitos anos. Viva a CAACE! n