Bete Jaguaribe: Motel Destino e o Ceará no pódio principal do Festival de Cannes

No próximo dia 22 de maio, "Motel Destino", dirigido por Karim Ainouz, nosso cearense do mundo, estreia no 77º Festival de Cinema de Cannes, concorrendo à Palma de Ouro, uma das mais cobiçadas premiações do cinema mundial. Um fato inédito do cinema do Ceará, distinção valiosa que abre caminhos para um conjunto de jovens realizadores que participaram da equipe do filme.

Sem qualquer deslumbramento ou subserviência à dinâmica do mercado internacional do cinema, estaremos em Cannes contando nossas histórias, escritas e realizadas por gente do Ceará. É uma ocupação cultural, que funciona como tensão estética e crítica, instaurando outros olhares sobre a vida. Fazer nossas histórias e levá-las para o mundo é um gesto profundamente político, além de reunir outras dimensões de ordem econômica e cultural.

Neste contexto, deve-se acentuar a importância da permanência das políticas públicas de cultura do Ceará para a trajetória de "Motel Destino", que ocupará a telona do Festival de Cannes junto com filmes de Francis Ford Copolla, David Cronenberg , Jin Zhang-ke, entre outros. O filme está intimamente ligado ao Porto Iracema das Artes, um projeto da Secretaria da Cultura, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar. Há 10 anos, a escola aposta na formação densa, na perspectiva de longo prazo, no tempo da criação, seguindo na contramão da dinâmica efêmera do evento.

O laboratório de cinema da Porto Iracema, o LAB CENA-15, é, hoje, a principal referência de formação de roteiristas do país. Wislam Esmeraldo, roteirista de "Motel Destino", é egresso do laboratório, assim como Luciana Vieira, diretora-assistente do filme. Iago Xavier, um dos protagonistas do longa, participou do programa de formação de ator da escola. Eles compõem um grupo precioso de talentos cearenses que, com a liderança poética de Karim Ainouz, representarão o Brasil na competição da Palma de Ouro - 2024.

No país do futebol, cabe a metáfora: "estaremos no pódio principal". Resta-nos torcer e potencializar as possibilidades que podem se abrir para o cinema no Ceará, a partir da trajetória de "Motel Destino".