Emmanuel Furtado: Rio Grande do Sul: das tibiezas às empatias

Foto: Arquivo Pessoal Emmanuel Furtado. Professor Titular da UFC e Desembargador di Tribunal Regional do Trabalho da 7.ª Região-CE.

Inicio manifestando minha profunda solidariedade ao povo gaúcho, neste momento tão difícil.

Em 2022, sob a presidência da extrema direita, foram cortadas 99% das verbas para emergências e desastres. Como estaria agora essa gente se no poder estivesse esse inelegível político, que, quando em tragédia semelhante, na Bahia, foi andar de jet ski e, numa patuscada, dançar em iate repleto de garotas? A exemplo do "Não sou coveiro", frente às mortes de 700 mil brasileiros pela Covid, talvez dissesse agora: "Não sou do Corpo de Bombeiros, nem de grupo de voluntários", numa total falta de empatia. Políticos e militantes extremistas têm disseminado fake news para mais confundir o já tão sofrido povo. Haja tibieza!

Posturas diametralmente opostas a tais sarcasmos têm sido adotadas pelo Presidente Lula, que, eivado de empatia, e mesmo cônscio de que não é votado no estado, lá já esteve pessoalmente por três vezes, não só para dar apoio moral a um milhão de meio de gaúchos afetados pelas enchentes, como para determinar força tarefa dos principais ministérios para organizar campanhas a bem dos desabrigados, havendo doado toneladas de mantimentos e materiais de saúde e subsistência, com o empenho de 750 milhões para ajudar as vítimas da catástrofe ambiental.

Por derradeiro, nomeou o ministro Paulo Pimenta para comandar as ações federais. A empatia, que resulta na fundamental ajuda, transcende o fato de ter sido nas cidades gaúchas a seguir listadas, onde o Presidente Lula foi menos votado em 2022, havendo o candidato de extrema direita obtido os seguintes percentuais de vantagens no 2.º turno das eleições presidenciais: Mato Castelhano, 76,17%; Santa Tereza, 72,99%; Estrela, 72,19%; Muçum, 72,02%; Ibiraíras, 71,90%; Encantado, 69,35%; Arroio do Meio, 67,93%; Imigrante, 66,51%; Lajeado, 66,28%; Roca Sales, 65,91%; Cruzeiro do Sul, 64,74%; Passo Fundo, 56,72%.

Só a empatia de Lula, ciente da condição de presidente de todos os cidadãos brasileiros, pode se sobrepor à tibieza dos que se aproveitam do sofrimento alheio para semear discórdia e espalhar a ira. Mas o ódio, mais uma vez, será vencido pelo amor!