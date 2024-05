José Nunes de Almeida Neto: Nosso compromisso com os consumidores cearenses

A transição energética é urgente e necessária frente às adversidades das mudanças climáticas que já atingem o país, trazendo desafios inéditos como eventos extremos sobre as redes de distribuição e impossibilitando o acesso para realização dos nossos serviços. Isso afeta a rotina dos cidadãos pela indisponibilidade de energia elétrica, cada vez mais essencial na vida moderna da sociedade. Tais desafios nos mobilizam e nos mantêm comprometidos em buscar sempre o melhor serviço para o consumidor cearense, com dedicação e empenho de que fazem a nossa empresa diariamente.

Nesse contexto, o novo plano de investimento da Enel Ceará identifica uma série de soluções que vão contribuir para a melhoria constante do serviço e prevê R$ 4,8 bilhões em investimentos no Ceará até 2026, propiciando uma melhoria contínua do fornecimento de energia. O valor representa um aumento de cerca de 44% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos, nos colocando num novo patamar que nos assegurará um serviço de melhor qualidade em futuro próximo.

Esse plano inclui a contratação de 1.750 novos colaboradores para atuar, principalmente, na operação emergencial de campo até 2026. Neste ano serão 400 novos colaboradores e acréscimo de 120 novos veículos para agilizar o atendimento aos clientes. O reforço das nossas equipes possibilitará intensificar o ritmo das manutenções preventivas, aumentando o número de podas e modernizando parte da rede elétrica. Por ano, até 2026, faremos mais de 50 mil manutenções, cerca de 320 mil podas e inspeções em 90 mil pontos da rede em todo o estado.

Para atender às necessidades da população do estado, também estamos construindo novas subestações, modernizando e ampliando outras. Todas essas obras irão melhorar a vida de 2 milhões de clientes.

Estamos mobilizados. Estamos empenhados e dedicados. Cada membro do nosso time sabe a responsabilidade que temos com nossos clientes e tem a noção exata do papel essencial da Enel na vida e no desenvolvimento do estado. Temos um compromisso firmado com os cearenses e nossa dedicação, hoje, conta com a força de todos, colaboradores e parceiros, que buscam, juntos, levar energia com excelência e qualidade ao Ceará.