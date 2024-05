Roberto Pessoa: São João de Maracanaú, o maior do Planeta Terra

O São João de Maracanaú chegou à maioridade, em 2023, cumprindo o que se propôs, ser referência em cultura, empreendedorismo e nordestinidade. De um espaço de 3mil m² no Jereissati I, em 2005, para uma área de 70mil m², na Av. Padre José Holanda do Vale, tudo foi grandioso. Em sintonia com o aniversário do município, os festejos duraram 40 dias, reuniram dois milhões de pessoas em shows estelares com atrações para todos os gostos. O festival de quadrilhas exibiu talento, cores e beleza de grupos de Maracanaú, de municípios cearenses e de sete estados do Nordeste.

A Cidade Cenográfica, desde a primeira edição, revela-se grande atrativo para a garotada e ao contar a história de Maracanaú desde antes de sua emancipação, foi visitada por 32 mil alunos da rede pública e privada do município.

Para 2024 queremos fazer mais nos festejos que vão de 31 de maio a 23 de junho com grandes nomes confirmados.

O São João de Maracanaú não é só uma festa. É a reafirmação de um compromisso com a autoestima dos maracanauenses pela valorização de nossa cultura. Ano passado, 216 grupos juninos do Ceara e do Nordeste, com 35 mil brincantes, apresentaram-se em oito festivais. Reafirma também um pacto pela geração de empregos, 4 mil empregos diretos e 1,5 mil empreendedores beneficiados, no período, fomentando uma ampla cadeia produtiva, e com a Cultura de Paz implantada desde 2005. Nenhuma violência ocorreu dentro ou fora da área do SJM nestes 18 anos. A prefeitura manteve no local, em 2023, uma delegacia para atendimento dos pequenos furtos, um ambulatório e UTI móvel e somente 30 pessoas foram atendidas no hospital municipal sendo liberadas sem internação.

A "fazendinha" na Cidade Cenográfica deu aos estudantes oportunidade de conhecer objetos em desuso ou extintos. Inovou ainda com um avião Boeing 737-200 na Cidade Junina exibindo filmes abertos à visitação. Entre as ações sociais, realizou-se o casamento civil de 40 casais. Coroando todo esse sucesso, o São João de Maracanaú foi tema da Escola Acadêmicos de Vigário Geral que levou à Marquês de Sapucaí o enredo Maracanaú: Bem-vindos ao Maior São João do Planeta"

Maracanaú tem três santos protetores: São Jose, seu padroeiro, Santo Antônio, muito festejado e querido na Comunidade Santo Antônio do Pitaguary, que reúne nossos povos originários, e o São João, com alegria, emprego e orgulho para os maracanauenses.