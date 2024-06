Capitão Wagner : Afinal, segurança é dever do município?

Certamente você já ouviu falar que "só quem cuida da segurança é o Estado", ou que "educação é dever Federal". Um verdadeiro pingue-pongue, onde a responsabilidade de pautas prioritárias fica sendo jogada de um lado para o outro. Em ano de eleição, esses temas acabam sendo banalizados. Mas a verdade é que não se pode trabalhar saúde, educação e segurança de maneira individual; todas estão interligadas e o diferencial para se obter êxito é trabalhar de forma preventiva.

Para esclarecer, veja o que está escrito na nossa Constituição. No artigo 205 diz: "A Educação, direito de todos e dever do Estado". No artigo 196 diz: "A saúde, direito de todos e dever do Estado". O artigo 144 ressalta: "A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos". E aí, alguns políticos, agindo por desconhecimento ou má fé, dizem que prefeitura nada tem a ver com segurança.

Temos muitos gargalos na gestão pública, entre eles, saúde, educação e segurança. E quando o assunto é segurança, a coisa tá feia por aqui! Infelizmente, boa parte dos fortalezenses perderam a capacidade de indignação. É comum acompanharmos nos jornais o assassinato de pessoas dentro de equipamentos públicos, facções que ditam regras nas comunidades, corpos mutilados pela cidade e uma série de barbáries que não são solucionadas. Não é de hoje que ressalto a importância de uma Guarda Municipal treinada, equipada e armada para resguardar os equipamentos e as pessoas que ali estão.

Também é dever do município melhorar a iluminação pública, principalmente na periferia e nos espaços públicos. Outra ferramenta que está à nossa disposição e que pouco usamos é a tecnologia, podemos usar das câmeras de monitoramento facial e impedir que bandidos circulem livremente. Podemos ainda ocupar os espaços públicos de forma atraente para a população, nas práticas de esporte, lazer e cultura.

O fato é que, o aparato disponível para desenvolver ações preventivas nessas áreas são os melhores, mas infelizmente são mal administrados. Não existe união e muito menos eficácia. Uma boa gestão se faz com planejamento e ouvindo as pessoas, decisões unilaterais são o anúncio do fracasso; e é o que temos amargado durante estes anos de gestões continuadas, onde o que realmente importa é a perpetuação de poder.