Samuel Elânio: Diálogo franco sobre a segurança pública

Todas as vidas são importantes e o objetivo primordial do nosso trabalho é preservá-las. Analisamos diariamente os indicadores criminais, por meio da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), e o aumento nas mortes por crimes violentos, nos primeiros meses de 2024, nos preocupa. Por analisar diariamente os números, sei da atenção que devemos ter com eles, sobretudo por cada um indicar uma pessoa que partiu de forma violenta e prematura.

Durante um evento no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), manifestei essa preocupação a jornalistas e utilizei um termo que não condiz com o que penso e foi inadequado naquele momento. Sei que nossos indicadores são desafiadores. Segurança é um assunto sério, que deve ser tratado com responsabilidade e não com politicagem com fins eleitoreiros, como muitos pré-candidatos têm feito, entre eles o prefeito da capital.

Apenas de janeiro a abril deste ano, realizamos 7.947 prisões e apreensões em flagrante. No mesmo período, foram recolhidas 2.201 armas de fogo. Com essas apreensões, reafirmamos o nosso compromisso com a preservação da vida. O Disque-Denúncia 181 tem se mostrado um excelente elo entre o Estado e o povo cearense. Crescemos 61% nas ligações recebidas entre janeiro e abril de 2024. A partir de informações que recebemos, realizamos 127 prisões e apreendemos 89 armas de fogo.

Realizamos a reestruturação do nosso Sistema Estadual de Inteligência. Temos investido nas Forças de Segurança, com aumento de efetivo, aquisição de armas de fogo e viaturas, entre outras ações. Já estão operando os programas Segurança no Ponto, que visa prevenir as ocorrências de roubo em paradas de ônibus, e o Meu Celular, que já recuperou cerca de 500 celulares em pouco mais de um mês. Iniciativas como essas têm impacto na redução de outros indicadores, como o latrocínio, por exemplo.

Segurança é um assunto complexo e perpassa por outros poderes e instâncias, inclusive sociais. Por isso, atuamos em conjunto com o Ministério Público do Ceará (MPCE), Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Assembleia Legislativa do Ceará, Secretaria da Proteção Social (SPS) e tantos outros, com a finalidade de contribuir com o tema. Nosso compromisso é com a solução e não com polêmicas.