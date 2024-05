Eduardo Amaral : Promovendo o desenvolvimento sustentável do Ceará

Foto: Arquivo Pessoal Eduardo Amaral. Presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AE_CIPP).

No cenário atual, marcado por desafios e oportunidades, celebrar o Dia da Indústria é mais do que um ato simbólico, é um reconhecimento da importância desse setor para o desenvolvimento econômico e social do Ceará.

Além do impacto econômico direto, a indústria desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano do Ceará. Através da geração de empregos, do aumento da renda e do investimento em infraestrutura, estamos contribuindo para transformar nosso Estado em uma das referências do Nordeste. A indústria também impulsiona a inovação, estimula o crescimento de outros setores e promove o desenvolvimento tecnológico.

Segundo dados divulgados na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao mês de março, a indústria cearense apresentou alta de 6% na sua produção industrial se considerado o período de janeiro a março deste ano. Foi a quarta taxa mais intensa do País, ficando acima da média nacional de 1,9%.

Como presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP), é com grande satisfação que observo o progresso contínuo da indústria em nosso Estado e especialmente na região do CIPP.

A AECIPP é composta principalmente por empresas âncoras, capazes de gerar cadeias de suprimentos que impulsionam o desenvolvimento regional. A associação tem sido um agente catalisador de crescimento e inovação com foco na comunicação e interação com comunidades, empresas, governo e academia. Hoje somos 90 empresas associadas que geram 102,5 mil empregos diretos e indiretos, representando cerca de 92% do Produto Interno Bruto (PIB) do Complexo.

Esses resultados não são apenas estatísticas, eles refletem o compromisso das empresas e instituições em promover um ambiente propício para o crescimento industrial e portuário. A AECIPP desempenha um papel crucial nesse processo, incentivando a inovação, a sustentabilidade e consequentemente o progresso da região.

Portanto, neste Dia da Indústria, renovamos nosso compromisso com o crescimento sustentável e inclusivo. Que possamos continuar avançando juntos, construindo um futuro próspero para todos os cearenses.