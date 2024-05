Elaine Vigianni Oliveira Teixeira: Quem são os servidores públicos da educação nas instituições de ensino federais?

Quando se fala em trabalhadores da educação em universidades e institutos federais, o senso comum lembra dos professores. É fato que, para cumprir sua missão, essas instituições formam pessoas por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Contudo, há outra categoria da qual faço parte e que contribui para que toda a estrutura funcione: os servidores técnico-administrativos em educação (TAEs).

Realizamos atividades que acompanham o estudante desde a entrada pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) até a emissão do diploma. Atuamos ainda em prol da eficiência na administração pública como contadores, secretários executivos, advogados, administradores, jornalistas, produtores culturais, arquitetos, engenheiros, dentistas, médicos, enfermeiros, técnicos e diversas outras profissões que compõem o quadro funcional das universidades.

Criamos e implementamos softwares, gerimos sistemas, instalamos e realizamos a manutenção de equipamentos. Fazemos atendimentos em saúde para a população em geral no Complexo Hospitalar e também para a comunidade interna. Acompanhamos estudantes em vulnerabilidade sócio-econômica e colaboramos com políticas públicas, implementação de projetos pedagógicos e credenciamento de cursos. Estamos ainda presentes na extensão e na pesquisa, organizando experimentos e aulas práticas.

Profissionais capacitados em suas áreas, os TAEs constroem a universidade em todas as suas múltiplas instâncias, seja no âmbito acadêmico ou de gestão. Direta ou indiretamente, integramos o processo formativo de milhares de pessoas que, anualmente, saem de nossos bancos e seguem para fazer o seu melhor pela sociedade brasileira.

Reafirmamos que educação não é gasto, mas investimento. Valorizar a educação é também remunerar de maneira justa os seus trabalhadores. Somos essenciais à educação brasileira e para a produção de conhecimento, tão necessários ao desenvolvimento do País. Fazer greve, além da mobilização, é um ato educativo. Estamos ensinando e aprendendo uns com os outros a construir as lutas coletivas da classe trabalhadora por direitos e dignidade. Lutamos não somente por nós, mas por uma educação pública, gratuita e de qualidade. n