"Casa de gato"

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,21.05.2024: Rosangela Maria Barbosa, cuidadora de gatos. Gatos de abrigo recebem consultas e vacinação - Vila Velha

No caminho da pauta já fui pensando como conseguiria juntar cerca de 150 gatos em uma foto. Era um abrigo para gatos de rua, que receberia a visita de veterinários do centro de zoonose para exames e vacinas nos bichanos. Chegando lá, conheci Rosângela, a proprietária da casa e também a cuidadora dos gatos, que logo foi me mostrando o ambiente pra que eu escolhesse o local para as fotos. Estavam por todo canto, sala, cozinha e quartos. Todos tinham nome. Felinos de todos os tamanhos, cores e miados, que foram aumentando ao sentirem o cheiro da comidinha que usamos para atraí-los pro retrato.