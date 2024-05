Opinião

Cristiano Therrien: Política e cabos submarinos em Fortaleza

Políticas da gestão Luizianne Lins se tornaram políticas de Estado para Fortaleza e o Ceará, como deveriam ser. Agora, resta uma pergunta sem resposta: se há tantos cabos com conexão direta na Praia do Futuro, por que será que Fortaleza ainda não se destaca como a melhor e mais barata Internet do Brasil?