Conceição Martins: Uma mãe sempre será uma advogada

Você já ouviu falar na frase "quando nasce uma mãe, nasce uma advogada?". Eu faço parte dessa configuração. Antes mesmo de me formar no direito, eu já me considerava uma advogada, sendo que dos meus filhos. Uma advogada que luta pelos direitos de alguém não por dinheiro, mas por amor. Que defende com unhas e dentes pelo simples fato daquela pessoa ser a mais importante do mundo para você. Uma mãe, quando descobre o verdadeiro amor através de um filho, descobre também todas as forças que tem dentro de si para sempre poder protegê-los e defendê-los dos perigos e das injustiças da vida. Ao segurar um filho no colo pela primeira vez, nasce um compromisso eterno com aquele ser humano que agora também se torna parte de você. Quantas vezes você não se viu na situação de ser advogada do seu filho?

Pode até ser que não concorde com todas as atitudes dele, mas o coração de mãe e de advogada em potencial faz com que você respeite suas decisões e até mesmo o defenda. Pode ser até que você, que ainda não é mãe e está lendo esse texto, não entenda esse sentimento e essa interligação. Mas quem é mãe e faz esse papel verdadeiramente, conhece muito bem essa sensação, esse sentimento, esse amor arrebatador. Uma verdadeira mãe é uma defensora incansável e fiel, além de ser uma guardiã e companheira que um filho pode contar para a vida toda. Lembrando que essas mães podem ser de sangue, ou de coração.

A configuração não importa, o que importa é ter dentro de si o amor que uma mãe pode conceder a quem escolher como filho. Desejo que todos um dia possam compartilhar desse amor, desse sentimento de querer sempre o bem e de proteger alguém. Que todas possam argumentar e defender os direitos daqueles que amam e que respeitam. E que também possam, num futuro próximo, colher a retribuição desse amor. Afinal, nada mais justo e verdadeiro do que quando esse sentimento é recíproco.

Nada é mais feliz e confortante quando uma mãe recebe de volta tudo o que ela deu ao seu filho, principalmente quando essa troca é permeada por amor e proteção. Deixo um recado para quem é filho: que um dia você possa ser advogado da sua mãe, defendendo-a, estando ao seu lado, assim como ela sempre fez por você. n