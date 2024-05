Música e Cultura Nordestina: Uma batida que faz o Brasil vibrar

Foto: Arquivo Pessoal Marcela d'Arrochella. Sócia e diretora Comercial do Sua Música, a maior plataforma brasileira de música.

Mais do que uma região geográfica, o Nordeste é um caldeirão de ritmos, cores e tradições que dão vida à cultura brasileira. Do forró ao maracatu, do baião ao frevo, a música nordestina encanta corações por todo o país. É um patrimônio cultural que merece ser valorizado. O anúncio de mais uma edição do São João de Campina Grande nos enche de ansiedade e expectativas.

As festividades de São João são um exemplo vivo dessa efervescência cultural. Como um todo, são uma experiência que transcende o entretenimento. É uma oportunidade de compartilhar tradições, unir gerações e promover a inclusão cultural. Essas festas não apenas movimentam a economia local, gerando empregos temporários e impulsionando o turismo, mas também fortalecem o orgulho e a autoestima das comunidades nordestinas.

Nesse contexto, as plataformas de streaming desempenham um papel crucial. Elas democratizam o acesso à música nordestina, levando-a cada vez mais pessoas em todo o país. O Brasil é o país do mundo que mais consome sua própria música e o Nordeste segue os mesmos passos. O estudo "Mercado Brasileiro de Música 2023", da entidade privada Pro Música Brasil, e o relatório "O que o Brasil ouve", do ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), divulgado em 2022, apontaram um crescimento de 945% na distribuição de valores de músicas aos artistas nordestinos em apenas cinco anos. Wesley Safadão, Mari Fernandez, Nattan e Simone Mendes, são nomes que figuram com suas canções entre as mais tocadas do ano.

Ressalto também o papel das novas gerações na preservação das tradições nordestinas. É essencial que os jovens se identifiquem com suas raízes, tornando-as seus pontos de referência e tendências. Por isso, as marcas e empresas devem continuar investindo nesse rico universo cultural, apoiando a musicalidade local e os novos talentos. É um compromisso com o entretenimento e com a preservação da diversidade brasileira. Deve ser um esforço conjunto para garantir que a música e a cultura nordestina continuem a pulsar, encantando o Brasil e o mundo. Que possamos, juntos, fazer o Nordeste vibrar ainda mais forte!