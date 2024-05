Vicente Thiago Freire Brazil: Patriotismo demoníaco

Foto: Acervo Pessoal Vicente Thiago Freire Brazil. Professor da UECE, Doutor em Filosofia.

"Se houver um patriotismo demoníaco da parte de seus cidadãos - e eu escrevo somente para cidadãos - torna-se mais fácil aos governantes agirem de maneira perversa."

Essa que parece ser uma frase produzida pelo noticiário brasileiro de hoje, na verdade, foi proferida por C.S. Lewis há mais de 80 anos no seu clássico "Os Quatro Amores". Partindo da definição canônica de "amor demoníaco" como a práxis pervertida que endeusa coisas ou instituições, o autor britânico desenvolve o conceito de "patriotismo demoníaco" para circunscrever o conjunto de ações que idolatram a nação, elevando-a ao nível de ídolo na concepção cristã. Explorando a metáfora C.S.Lewiseana, ídolo é tudo aquilo que pretende sequestrar a adoração que é exclusiva da divindade. Neste contexto, esvazia-se o conceito de ídolo de qualquer discriminação religiosa a outras matrizes ou crenças extrínsecas ao universo cristão, e centra-se a crítica exclusivamente nas formas deformadas de cristianismo.

Recentemente, aqui no Brasil, temos testemunhado os efeitos nefastos de uma demonização patriótica, da idolatria governamental, da messianização de figuras políticas. Travestidos de cidadãos de bem, de honestos pagadores de impostos, multidões trouxeram à luz comportamentos bizarros e monstruosos, disseminando ódios, distribuindo maldições, como uma horda de demonizados. Gente que, escondida atrás de uma bandeira, e vociferando o hino nacional, sentiu-se no direito de almejar viver para além das leis, tentou impor sua vontade acima do coletivamente estabelecido pelas instituições democráticas, e se imaginou no poder de desestabilizar os fundamentos da República para advogar a ilegalidade de uma intervenção golpista.

O 8 de janeiro de 2023 ficará marcado na memória nacional como o Dia do Vexame, data em que - para constrangimento da comunidade de Jesus - louvores de adoração a Deus foram entoados como estribilhos de guerra, como hinos de glorificação ao vandalismo fantasiado de verde-amarelo e à depredação do erário público.

Quando o religioso cristão se converteu no demonizado político tentou trazer toda a comunidade para o seu inferno existencial particular, porém, não conseguiram antes, nem conseguirão.