Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.05.30 - Dia com muita chuva e alagamentos em Fortaleza - Na Foto: Alagamento na Av. Pessoa Anta (Fco Fontenele O POVO)

A cobertura de uma pauta de chuva é sempre delicada, pois exige um certo planejamento para que as coisas aconteçam de forma segura. A primeira preocupação é como proteger o equipamento. A segunda é como se proteger, já que estaremos expostos a diversos riscos. Com a experiência, aprendi que se você quer fazer uma boa foto é preciso chegar perto, mas qual o limite? O meu é a água até a altura do joelho.