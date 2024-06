Fortaleza mais segura

Foto: Julio Caesar FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-08-2023 Visita do prefeito José Sarto à sede do Jornal O Povo para encontro com a presidênte Luciana Dummar.(Foto: Júlio Caesar/O Povo)

Sou filho da escola pública. Devo tudo o que conquistei na vida à oportunidade de estudar. E eu sei que toda mãe e todo pai, quando levam uma criança para a escola, também levam no coração a esperança desse filho ir mais longe do que eles na vida.

Não há dúvida sobre o poder transformador da educação e é por isso mesmo que eu tenho investido tanto nessa área. Como resultado, Fortaleza é hoje a capital do Brasil com a maior cobertura de ensino em tempo integral, de acordo com o último Censo Escolar. É dona do melhor índice de alfabetização entre as capitais brasileiras.

E a mudança já começou também na economia. Nossa cidade se tornou líder de geração de emprego e renda no Norte e no Nordeste. Fortaleza sozinha foi responsável por gerar 73,4% dos postos de trabalho do Ceará neste ano. Isso tem a ver com a vocação e a capacidade da nossa gente para empreender, mas também com o trabalho da Prefeitura capacitando, dando incentivos fiscais, estimulando negócios e incentivando o turismo.

Fortaleza acumula outra grande marca positiva na nossa administração. Somos a cidade do Brasil que mais investe em políticas públicas específicas para a juventude. Tem um mundo de oportunidades para nossos jovens com nossas ações de esporte, cultura, lazer e qualificação.

Eu acredito demais que essas ações representam a mudança que a nossa cidade precisa para se tornar uma Fortaleza só, mais igualitária e mais segura. Mas a nossa administração não se restringe a essas políticas de bem-estar de caráter preventivo.

Na última quarta-feira, Fortaleza ganhou 219 novos guardas municipais. No dia 14 de junho, vamos formar mais 264. E no segundo semestre chegaremos a 1.000, totalizando 3.200 agentes, fazendo da Guarda Municipal de Fortaleza uma das três maiores do Brasil.

Pela primeira vez, a nossa Guarda terá uma sede própria para o seu comando. Nós também incorporamos 90 novas viaturas e 57 motos para patrulhamento das áreas mais sensíveis da cidade. Montamoso centro de inteligênciae de videomonitoramento integrado à polícia, e inauguramos agora em maio a nova sede da nossa tropa de elite.

Já são até aqui R$ 1,3 bilhão do orçamento da Prefeitura aplicados na segurança pública. Eu estava revisando esses dados quando me ocorreu uma questão:por que a Prefeitura tem precisado investir cada vez mais na segurança pública?

Isso tudo não tem sido o bastante, porque nos últimos 10 anos Fortaleza passou a enfrentar um inimigo que aterroriza principalmente os bairros mais carentes:as facções criminosas. Passamos a conviver com episódios chocantes de violência. E quem deveria cuidar da segurança das nossas famílias é incapaz de cumprir o seu papel.Cabe ao Governo do Estado combater o crime organizado.Mas, hoje, esse governo é parte do problema e não da solução.

Por isso,depois de pensar, estudar e planejar cuidadosamente,eu tomei uma decisão.Vamos capacitar e armar mais a Guarda Municipal da nossa

cidade.Estamos preparando 800 guardas para o uso de arma de fogo.A compra dos equipamentos já está encaminhada.

Essa iniciativa é parte do Fortaleza Mais Segura, que inclui a criação de centros de segurança cidadã em nossos bairros, a realização de blitze no transporte público e a ampliação do sistema de videomonitoramento.

Se o Governo do Estado é incapaz de garantir o mínimo de segurança ao cidadão de Fortaleza, a Prefeitura vai fazer o máximo a seu alcance. Vivemos tempos de muitos desafios.Mas eu estou convencido de que eles podem ser superados com ousadia,preparo e ação. n