Nailde Pinheiro Nogueira: O meio ambiente pede harmonia

Foto: Arquivo Pessoal Nailde Pinheiro Nogueira. Desembargadora, presidente da Comissão do Meio Ambiente do Poder Judiciário do Ceará.

As recentes tragédias ambientais no Brasil nos levam a pensar sobre o que estamos fazendo em relação aos desafios climáticos e a outros temas socioambientais, como gestão de resíduos, reciclagem, saneamento básico, qualidade do ar, preservação de biomas e desenvolvimento sustentável. Certamente muito se avançou, mas não o bastante. O desafio, portanto, é ir além. Nesse sentido, o Dia Mundial do Meio Ambiente é um ensejo a mais para mobilizarmos esforços e renovarmos a disposição de perseverar nessa pauta, tão importante para todos.

Persistência é fundamental, pois a educação ambiental é um processo. Brás Cubas, personagem de Machado de Assis, já não aceitava, no Século 19, a velha ideia de que a natureza era inimiga da humanidade. Antes, no século 11, São Francisco, patrono da Ecologia, pregava o amor à natureza. Com o tempo, essas vozes, raras de início, foram se multiplicando, à proporção que o conhecimento progredia, substituindo o princípio do contraste pelo da harmonia.

Nunca essa consciência foi tão grande como agora, mas, ao mesmo tempo, a falta de informações, as notícias falsas e resistências de ordem cultural e econômica ainda se apresentam como obstáculos a serem enfrentados. E para isso, é preciso persistência, com cada um fazendo a sua parte onde for possível. As mudanças mais profundas começam de dentro para fora.

As leis e as práticas judiciais se modernizaram na seara ambiental, em sintonia com a realidade dos novos tempos. O Tribunal de Justiça do Ceará, por exemplo, atua com o Núcleo Socioambiental e a Comissão Gestora de Logística Sustentável, os quais tenho a honra de supervisionar, para dar continuidade às iniciativas de preservação e pensar novas formas de ação e engajamento voltadas ao meio ambiente. Temos o Painel da Sustentabilidade, para acompanhar projetos que visam eficiência energética, parcerias para reciclagem, áreas verdes, gestão de resíduos, entre outros.

A cada ano, passo a passo, gestão após gestão no Judiciário estadual, mais e mais pessoas se unem a essa causa. Isso nos faz otimistas em relação ao presente e ao futuro, para que possamos evitar novas tragédias e conviver melhor com a natureza, porque, no final, vivemos juntos as belezas e os desafios que cada época nos apresenta.