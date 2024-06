Socorro França: Envelhecer com dignidade

Vislumbrar uma sociedade mais acolhedora, onde a humanização esteja em foco e todas as pessoas, sem distinção, tenham seus direitos garantidos, passa pelo cuidado com as pessoas idosas. Isso significa dizer que temos por obrigação garantir que as pessoas idosas vivam com dignidade e livres de violência.

Ao longo do mês de junho, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), realiza mobilização de enfrentamento à violência contra pessoas idosas em alusão ao Junho Violeta, mês de conscientização sobre a temática. Muitas vezes vítimas de maus-tratos, negligência, abandono, violência psicológica, violência sexual, violência econômica, autonegligência, violência institucional, entre outros tipos de violência, as pessoas idosas necessitam de proteção e acolhimento.

Nesta campanha, evidenciamos que o envelhecimento ativo e saudável deve acontecer sem nenhuma marca de violência, e que todos os possíveis casos devem ser denunciados via Disque 100, importante ferramenta de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). No caso do Ceará, essas denúncias são direcionadas para a Sedih por meio do Observatório de Indicadores de Direitos Humanos, o Oisol, para que possamos acompanhar e monitorar.

O Estatuto da Pessoa Idosa garante os direitos da população com idade igual ou superior a 60 anos no Brasil. Entre esses direitos, vemos que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar às pessoas idosas, com prioridade, direitos como o direito m vida, à saúde, ao lazer, à liberdade, ao respeito e à dignidade.

A criação da Sedih, pelo nobre governador Elmano de Freitas, possibilitou uma atenção direcionada a essa pauta, com uma coordenadoria especial focada nas políticas para pessoas idosas. O Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (Cedi) e o Fundo Estadual do Idoso do Ceará (FEICE) também ficam sob o guarda-chuva da Sedih, garantindo que os esforços em prol de políticas públicas nessa área sejam assertivos.

A violência acontece de diversas formas e pode ser caracterizada como qualquer ato que gere aflição ou dano. O fato é que nenhuma pessoa deve ter seus direitos violados e todos devemos estar atentos a isso. Junte-se a esta campanha: respeito é para todas as idades.