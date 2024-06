Taiene Righetto: O poder do associativismo

Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará

O setor de bares e restaurantes é o coração pulsante da economia brasileira, gerando mais de 5 milhões de empregos em todo o país. Nesse contexto, a força do associativismo se revela como um dos pilares fundamentais para o sucesso e a longevidade desses estabelecimentos.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que está comemorando 14 anos de atuação na região do Cariri e 31 anos no Ceará, desempenha um papel crucial ao oferecer suporte e orientação para empresas associadas. Isso é evidenciado pelo aumento significativo na média de sobrevida dos negócios, que passa de apenas um ano e nove meses para 4,6 anos entre as empresas que fazem parte da Abrasel. O desafio para permanecer ativo é imenso, mas a união de forças que o associativismo oferece tem feito a diferença.

A Abrasel não apenas oferece informações valiosas e treinamentos especializados, mas também cria um ambiente propício para a troca de experiências e o fortalecimento mútuo entre os membros, sem falar na vanguarda ao abraçar inovações que para muitos setores ainda são distantes, como é o caso do incentivo para que as empresas adotem a Inteligência Artificial em seus processos de rotina.

Com a rápida evolução tecnológica, é fundamental que os bares e restaurantes estejam preparados para adotar novas ferramentas, a fim de aumentar a produtividade e melhorar a experiência do cliente. Produtividade, por sinal, é o lema da nossa atuação neste momento, pois é impossível se manter no mercado sem produzir mais investindo menos tempo e recursos.

Ao unir forças e abraçar as oportunidades proporcionadas pela Abrasel, o setor de bares e restaurantes não apenas se destaca no mercado, mas também se torna mais resiliente diante dos desafios. A integração de conhecimentos, a busca pela excelência e a adaptação às demandas do público são elementos-chave para o crescimento sustentável desse importante segmento.

Portanto, é fundamental que os empreendedores reconheçam a importância do associativismo e aproveitem ao máximo os recursos oferecidos por esta união de forças. Somente assim poderemos continuar sendo vitais para a economia brasileira, lutando juntos por um Brasil mais simples de empreender e melhor para se viver.