Dani Branquinho: A moda no atacado de hoje

O futuro da moda no atacado tem sido uma incógnita para o setor, diante das mudanças aceleradas que têm ocorrido nos últimos anos, especialmente após o início da pandemia da Covid-19. As mudanças têm levado marcas e empreendimentos do ramo a repensar suas estruturas físicas e formas de comunicação. Nesse sentido, tanto as marcas fabricantes de moda quanto os centros de compras têm investido significativamente para satisfazer as novas demandas do mercado.

Em relação às transformações no mercado de fabricação de moda, podemos citar como exemplo, a Tecnologia Integrada à Produção, que tem tido um papel fundamental ao automatizar tarefas repetitivas, melhorar a eficiência e reduzir custos. Já o e-commerce e o marketing digital oferecem para o pequeno produtor de moda a oportunidade de vendas de seus produtos em plataformas consolidadas, que alcançam um público maior. A logística e a distribuição, quando têm uma sistemática bem desenhada facilitam a distribuição dos produtos dos fabricantes de moda para clientes atacadistas.

E, por fim, o ponto sobre as Vendas Físicas no Atacado. Embora as vendas online estejam em crescimento, a importância do ponto físico permanece relevante. Grandes varejistas digitais, como a Shein, têm investido em lojas físicas, combinando tecnologia e interação humana para criar ambientes envolventes. A integração entre o mundo online e offline, conhecida como omnichannel, tem permitido que os consumidores naveguem e comprem produtos de forma fluida em diversos pontos de contato.

As lojas físicas e empreendimentos de moda atacadista ainda devem se concentrar em proporcionar sensações táteis e emocionais únicas, criando espaços que vão além da simples transação comercial, tornando-se destinos onde os consumidores possam se envolver, experimentar e se conectar com as marcas de uma maneira significativa de diversas formas e em variados ambientes.

Não é à toa que o ramo da moda tem movimentado a economia do Brasil. Segundo dados, a indústria desse segmento vem crescendo a uma taxa média de 11,4% ao ano. E isso é resultado da revolução e inovação do mercado.