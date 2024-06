Domingos Neto: Ceará livre de Aftosa

No dia 10 de abril, tive a honra de intermediar um encontro entre o governador Elmano de Freitas e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Nosso objetivo era um só: cumprir os trâmites para que o Ceará se tornasse zona livre de aftosa sem vacinação. Com grande satisfação, posso compartilhar que esse esforço foi bem-sucedido!

A partir de agora, o Ceará está livre da necessidade de vacinar anualmente seu rebanho de bovinos e bubalinos. Além do nosso estado, outras 20 unidades da federação também foram reconhecidas.

Os produtores não precisarão mais comprar vacinas e declarar a imunização dos animais. Essa é uma grande conquista para os produtores cearenses e uma mudança histórica em nossa pecuária. Além disso, nossos produtores não vão mais precisar arcar com os custos de vacinas a cada temporada.

O ministro Fávaro realizou o anúncio autodeclaratório da situação sanitária do país no Palácio do Planalto. A ação é parte do processo para o reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Segundo o próprio ministro: "é o início de um processo em que o Brasil troca de patamar com um grupo de elite sanitária mundial, que é muito mais difícil de se manter nessa elite." Ele ressaltou que, com toda a dedicação dos estados, inclusive o Ceará, será possível vender para mercados muito exigentes, mas recompensadores em termos financeiros, como o Japão e a Coreia do Sul.

Essa conquista não teria sido possível sem o empenho dos nossos produtores e servidores. A campanha, coordenada pela Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) e pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), foi um sucesso. Técnicos e colaboradores da Ematerce, vinculada à SDA, também trabalharam arduamente em uma força-tarefa para garantir a vacinação. A Federação da Agricultura e Pecuária (FAEC) também foi fundamental.

Importante destacar também o empenho do governador Elmano que coordenou pessoalmente o processo, mobilizando as secretarias e estruturas do governo a serviço dessa grande conquista. Nas campanhas de publicidade para convencer os produtores, o governador destacou a importância de manter a vigilância e cumprir a segunda etapa do processo, que envolveu a apresentação da declaração de vacinação até o dia 15 de maio.

Esse esforço conjunto foi crucial para alcançarmos esse resultado. Agradecemos ao ministro Fávaro e parabenizamos produtores e o governador Elmano. Vamos seguir em frente, trabalhando juntos por um Ceará mais forte e livre de febre aftosa.