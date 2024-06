Cariri se une para festejar o milagre do casamento

As festas juninas no Nordeste são um momento ímpar para celebrar e perpetuar a cultura regional. É um festejo que une gerações, ao mesmo tempo em que renova a fé, promove o crescimento da economia movimentando a cadeia produtiva a fim de atender a demanda sazonal.

O impacto econômico deste período no Brasil, no ano de 2023, passou de R$ 6 bilhões de reais (Ministério do Turismo, 2023), e a perspectiva é que haja um aumento de 15% a 28%. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/2024) destacam que nas cidades onde as celebrações agregam maior protagonismo, os setores gastronômicos e hoteleiros devem faturar de 10% a 30% a mais em comparação ao ano anterior.

É importante destacar o trabalho da Secretaria do Turismo (Setur) do Ceará que desenvolveu um hotsite para promover os festejos de todo o estado, comercializando pacotes para os turistas. Indubitavelmente, haverá benefícios econômicos para a capital e o interior.

No Nordeste, a cidade de Barbalha é a primeira a festejar o São João. A festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio iniciou no último dia 2 de junho e reuniu mais de 350 mil pessoas, e como patrimônio imaterial é o momento mais aguardado por toda a região, como bem cantava o Rei do Baião (Luiz Gonzaga,1912-1989): "Olha quanta alegria, que beleza a multidão faz fileira. Hoje é o dia, vamos buscar o pau da bandeira. Homem, menino e mulher, todo mundo vai a pé. A cachaça só num bebe quem não quer".

O festejo é de todo o Cariri, é do Nordeste! A região se fortalece economicamente, pois gera emprego temporário e renda. No entanto, é tempo em que os ofertantes inflam os preços, que rapidamente ganham às alturas como os balões juninos.

A democratização dos espaços em que as celebrações ocorrem favorece aos consumidores encontrarem preços mais viáveis. Pelas ruas, há sempre um novo empreendedor. Há livre concorrência nas barracas de canjica, mungunzá e milho verde, basta pechinchar. Outros produtos como as carnes, bebidas alcoólicas e refrigerantes elevaram os preços em até 60%. O setor hoteleiro está com a ocupação no limite, se aproveitou do momento para aumentar o valor da diária do quarto individual, que foi de R$ 75,00 reais para R$ 110,00 reais.

É preciso arrastar os pés para buscar preços menores, pois para alcançar o milagre do casamento a Festa de Santo Antônio é uma oportunidade inigualável.

Um agradecimento especial ao Sr. Antônio Monteiro que há 49 anos distribui gratuitamente - assim como seu pai - a aguardente na carroça Kariri com K para os carregadores do pau da bandeira de Santo Antônio.