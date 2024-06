Dárdano Nunes de Melo: PEC Nordeste, a ausência do Agroturismo

A PEC Nordeste, como encontro regional do Agro, tem se constituído num dos maiores eventos "in door" do nosso continente. A nível técnico e científico as dezenas de estudos sobre a agricultura e a pecuária (porém nenhum sobre agroturismo) provam a relevância como empresários e acadêmicos tratam o tema.

O Agro envolve inúmeros segmentos, entretanto, dentro deste complexo, não faz parte deste setor o Agroturismo.

Alertaria ao vontadoso Amilcar Siveira (Faec) e à secretaria de Turismo que veja com bons olhos esta proposição do Agroturismo, levando a Federação Nacional uma parceria com o Ministério do Turismo, a possibilidade de inclui-lo como de especial interesse para o desenvolvimento rural.

As relações do turismo com a cadeia do agro remontam a idade antiga quando os viajantes utilizavam as estrebarias e alojamentos das fazendas, além de fazer uso de alimentação e serviços. Neste período na Europa surgiram os primeiros guias de viagens e roteiros apontando os Paradouros em propriedades rurais. Com o surgimento das cidades eclodiu a necessidade de o homem urbano voltar ao meio rural a busca de seu equilíbrio biopsíquico. Emerge aí o Agroturismo no território rural.

O Agroturismo além de poder gerar uma receita adicional aos empreendedores do campo com a venda de hospedagem, alimentação, serviços pedagógicos, ambientais e lazer, podendo ainda vender seus produtos diretamente ao consumidor final. A nível social é um mecanismo gerador de empregos e renda. Por outro lado, a indústria do turismo é grande consumidora do agro.

No Ceará o Agroturismo é quase inexistente, apesar de que em outras regiões do país ele é mais desenvolvido como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas e Rio Grande do Sul. Na Europa surgiu na década de cinquenta e é bem evoluído.

Aproveitando a força de uma PEC Nordeste aproveito para fazer esta proposição, tendo em vista a imensa potencialidade do espaço rural do Ceará com litoral, serras e sertão. Lamenta-se o despreparo profissional e empresarial para alavancar esta atividade e a falta, no Ceará, de uma política pública de incentivo.