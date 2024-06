Eduardo Girão: A farra dos empréstimos com o seu dinheiro!

Junho chegou, o mês das quadrilhas juninas, onde muitos cearenses celebram a cultura nordestina. Mas, infelizmente, com essa farra de empréstimos realizada pelo governador Elmano de Freitas e o prefeito José Sarto, que juntos somam o absurdo valor de R$ 4,8 bi, nosso "arroz doce" azedou. Tudo para se manterem no poder...pelo poder!

Minha vida inteira trabalhei sempre gerindo recursos com bastante responsabilidade e respeito, seja à frente de empresas gerando milhares de empregos, ONG's, na produção de teatro e filmes ou quando tive a honra de presidir o Fortaleza Esporte Clube. E fiz de "poucos limões, uma limonada". Afinal, como sempre ouvi de meu avô: "Dinheiro não aguenta desaforo e não se acha em calçada alta". E esse conselho cabe tanto para o setor público como para o privado, e, até mesmo, para as finanças pessoais.

Sarto, no 4° ano de gestão e com a disputa pela reeleição no horizonte, teve 8 empréstimos aprovados. O valor somado chega a R$ 2,8 bi e acredite, parte desse dinheiro será para aquisição de 19 veículos 100% elétricos, enquanto faltam medicamentos nos hospitais. Já Elmano, com pouco menos de um ano e meio de governo, protocolou 3 solicitações de empréstimos que somam R$ 2 bi e pasmem, parte desse dinheiro emprestado é para pagar outros empréstimos, ao invés dos necessários investimentos na melhoria da segurança pública do Estado.

O pior é que tanto a Câmara Municipal quanto a Assembleia autorizam sem resistência, servindo como um "puxadinho" dos palácios...Não precisa ser um economista para saber que isso é um buraco sem fim e um dia essa conta vai chegar.

A inoperância desses governos pode ser medida sempre pela insuficiência de recursos para a entrega de serviços básicos, como segurança, saúde e geração de emprego. Contudo, o prefeito e o governador se mostram bastante eficazes para criar pastas governamentais e inchar a máquina pública. Para efeito de comparação, no Ceará, temos 33 secretarias, e em Fortaleza, 30, já em Minas Gerais (com 669 municípios a mais que o Ceará), são 15 secretarias.

Considerando que, tanto o Estado como o Município, vem sendo governados nos últimos 20 pela mesma oligarquia - a dupla PT e PDT - entendemos que o fim desta farra irresponsável pelo poder somente se dará com a eleição de gestores de verdade, que administrem de forma transparente e eficaz o dinheiro do pagador de impostos.

Paz & Bem.