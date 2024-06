Herbet Gonçalves Santos: Avanços da Gestão, fortalecendo o Ministério Público cearense

Foto: Arquivo Pessoal Herbet Gonçalves Santos. Presidente da Associação Cearense do Ministério Público.

À frente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP), nossa gestão tem se dedicado incansavelmente em proporcionar serviços que não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos associados, fornecendo uma maior capacidade para atender a sociedade. Essa caminhada é um motivo de orgulho para todos que integram a associação, nos dando a oportunidade de colher os frutos daquilo que plantamos lá atrás. Hoje, com cerca de 600 associados unidos à ACMP, fortalecemos nosso compromisso com a excelência na prestação de serviços jurídicos, introduzimos serviços facilitadores e priorizamos a segurança previdenciária.

E é com grande satisfação que destacamos a chegada de 26 novos promotores de justiça, vindos de diversas partes do país, para fortalecer nossa atuação e atender a demanda de municípios que não estavam sendo acompanhados. Essa ampliação de nosso quadro representa não apenas um reforço para o Ministério Público, mas também uma vitória para a população, que agora terá uma maior cobertura e efetividade na proteção de seus direitos e interesses.

A incorporação desses novos membros não só diversifica nosso corpo profissional, trazendo consigo uma variedade de experiências e conhecimentos, como também reforça nosso compromisso com a justiça e a equidade em todas as áreas de atuação do Ministério Público. Com sua chegada, estamos mais aptos a lidar com as complexas demandas da sociedade contemporânea, promovendo uma atuação mais abrangente e eficaz em prol do bem comum.

Além disso, ao longo da nossa gestão, temos buscado constantemente inovar e aprimorar nossos serviços, sempre com foco nas necessidades e anseios de nossos associados e da Sociedade que representamos. Desde a implementação de assessorias especializadas até a introdução de serviços facilitadores, nosso objetivo é proporcionar um ambiente propício para o desenvolvimento profissional e pessoal de nossos membros, contribuindo assim para um Ministério Público mais sólido e eficiente.

Estamos confiantes de que, com o apoio e a participação ativa de todos os nossos associados, continuaremos avançando rumo a uma instituição ainda mais robusta e representativa. Juntos, iremos rumo ao fortalecimento do Ministério Público e à defesa incansável dos direitos e da justiça.