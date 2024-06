Lilian Serio: A adenomiose e o impacto na saúde da mulher

Foto: Arquivo Pessoal Lilian Serio. Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva.

Muitas mulheres sofrem por anos e anos com fortes dores na região pélvica, menstruação intensa, cólicas e desconforto durante as relações sexuais. Infelizmente, muitas dessas passam longos períodos para saber qual o problema de fato têm. Para termos ideia, a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima que uma em cada dez mulheres sofre com a enfermidade. É comum encontrarmos pacientes que vêm de uma longa e dolorosa caminhada em busca de um diagnóstico preciso da adenomiose.

As duas doenças acabam sendo confundidas, impactando assim seriamente a qualidade de vida da mulher. A avaliação da enfermidade requer um olhar minucioso e deve ser feito por algum médico especialista que tenha vivência com esse tipo de pacientes. A importância dessa avaliação se torna ainda mais necessária porque existem pacientes que podem desenvolver as duas doenças de forma simultânea, exigindo uma atenção redobrada do profissional médico, visto que elas podem ser confundidas com outras doenças ginecológicas.

Quando a mulher passa por vários médicos e continua sofrendo com a doença, é sinal que o diagnóstico não foi bem realizado. Realmente, as duas patologias são bem parecidas, mas a diferença principal é que a endometriose é uma doença que causa uma inflamação pélvica, onde o tecido de dentro do útero, que é o sangue da menstruação de todos os meses, acaba ficando fora do útero. Pode ser na trompa, no ovário, no intestino, no peritônio, que a pele que recobre parte dentro do abdômen e na bexiga. Portanto, a endometriose é causada por esse sangue do período menstrual. Já a adenomiose é quando o sangue, o tecido do endométrio, se infiltra na parede do útero, chamado de miométrio.

Se a indefinição do quadro persistir, a paciente continuará sofrendo e tendo o seu dia a dia dificultado ainda mais. Portanto, não é normal sentir continuamente essas dores. É nesse contexto que a campanha Abril Roxo busca conscientizar a população a não normalizar essa doença que impacta negativamente a vida de milhares de mulheres. A partir do momento que o diagnóstico preciso é feito, um norte pode se abrir para que seja realizado um tratamento eficaz da adenomiose, e assim a paciente tenha mais qualidade de vida.