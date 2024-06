"Made in Rio"

Uma onda de violência vem sendo o calcanhar de Aquiles do Governo do Ceará.

Há pouco tempo, três faccões tiravam o sossego da população, esse número já passou para cinco organizações criminosas atuando no Estado.

Visando reverter esse quadro, o Governo do Ceará trocou o titular da pasta. Trouxe da capital Fluminense um experiente e gabaritado agente da lei e o anunciou em um evento abarrotado de profissionais de segurança.

Na saída do evento, aproveitei uma parede de janelas de vidro para conseguir uma foto com reflexo do novo secretário.

Esperamos que sua vinda reflita também em bons resultados.