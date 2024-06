Oscar Lima: Porteiro é o guardião de todos nós

O dia 9 de junho, quando é celebrado o Dia do Porteiro, nos propicia refletir sobre a importância desse profissional que trabalha em edifícios residenciais e comerciais. O porteiro ou porteira é uma figura que, muitas vezes, passa despercebida, mas que desempenha um papel significativo na manutenção da segurança, acolhimento e bem-estar de todos que transitam pelos prédios onde atuam.

Os porteiros são os primeiros a nos receber ao chegarmos em casa ou no trabalho. Com presença constante, representam boas-vindas e proteção para moradores e visitantes. Eles são responsáveis por intermediar entregas e correspondências, garantindo que encomendas cheguem ao destino correto. Além disso, monitoram a entrada e a saída de pessoas e carros, previnem a entrada de indivíduos não autorizados e, dessa maneira, realizam um controle de acesso essencial para a segurança.

A importância do porteiro vai além. O conhecimento que tem sobre o ambiente de trabalho o torna uma pessoa que pode fazer contribuições valiosas na identificação de melhorias na estrutura física do edifício e em procedimentos operacionais que podem ser implementados em benefício de todas as pessoas que circulam no local. Ele pode ser, em muitas ocasiões, uma das primeiras pessoas a notar pontos que necessitem de atenção.

Apesar do papel fundamental que exercem, os porteiros frequentemente não recebem o reconhecimento merecido. Isso se deve, em parte, ao fato de trabalharem em um ambiente de passagem, onde sua presença pode passar despercebida por aqueles que estão mais focados em suas rotinas, celulares ou pensamentos. Outro motivo são desconfortos que podem causar ao zelar pela segurança, mas sempre em prol da coletividade, sendo fundamental a compreensão e o apoio por parte de todos.

O porteiro não é apenas um empregado; ele é um guardião do nosso lar, das nossas famílias e do nosso local de trabalho, um facilitador do dia a dia e um aliado na garantia de nossa segurança. O Dia do Porteiro simboliza um convite para que todos, como sociedade, reconheçamos e valorizemos mais esse profissional que tanto faz por nós. Cumprimentar com um simples "bom dia" ou retribuir uma atitude com um "obrigado" podem fazer muita diferença e contribuir para a valorização de um profissional que tanto age para o nosso bem-estar.