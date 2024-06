Carlos Maia: Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas e a logística

Foto: Arquivo Pessoal Carlos Maia. Vice-presidente do Grupo Termaco e sócio-diretor da Tecer Terminais.

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, celebrado em 10 de junho, enaltece a cultura e a língua portuguesa e o espírito de conquista e resiliência do povo luso. Este espírito, que atravessou oceanos e continentes, encontra um paralelo moderno no setor da logística de entrega de mercadorias, essencial para a economia globalizada.

No passado, navegadores portugueses como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral enfrentaram mares tempestuosos e desafios desconhecidos para estabelecer rotas comerciais que conectaram o Ocidente ao Oriente. Essas jornadas épicas são reminiscências do que hoje se vê nas operações logísticas. A logística moderna, com suas complexas cadeias de suprimentos, continua a missão de interligar o mundo, garantindo que produtos de todos os cantos cheguem ao destino.

A logística de entrega de mercadorias, assim como os feitos dos navegadores, depende de planejamento meticuloso, tecnologia avançada e uma rede de cooperação internacional. As grandes empresas logísticas empregam sistemas de rastreamento sofisticados e técnicas de gestão de inventário just-in-time, garantindo eficiência e pontualidade.

Assim como Camões eternizou as proezas marítimas na sua obra "Os Lusíadas", a atual geração de profissionais de logística e comércio continua a escrever a história de Portugal no cenário global. Eles garantem que o país, pequeno em território, continue a ter um impacto significativo na economia mundial. De certa forma, o espírito empreendedor dos navegadores portugueses vive nestas inovações, que permitem que um produto fabricado na China chegue a um consumidor em Portugal em questão de dias.

Neste Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, ao celebrarmos nossa história e cultura, devemos também reconhecer e valorizar o papel da logística de entrega de mercadorias. É através deste setor que se perpetua o espírito desbravador e a capacidade de conectar o mundo, características tão intrínsecas ao povo português. É uma oportunidade para homenagear todos os profissionais que, com determinação e inovação, mantêm vivo o legado dos nossos antepassados e garantem que Portugal continue a ser um ponto de referência no mapa global. n