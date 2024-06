João Paulo Pimentel: Elmano de Freitas contra a educação

Depois de conceder um reajuste medíocre - menor que a inflação do ano anterior - aos professores da educação básica, o governador Elmano de Freitas completa sua ofensiva de desprestígio à educação estadual atacando agora os profissionais das universidades que estão em greve. Repercutiu recentemente sua crítica à greve, alegando que os professores já ganham R$ 14 mil e que por isso seria impossível atender às demandas postas pelo movimento.

Uma busca rápida pelo Portal da Transparência, no entanto, mostra que isso não é verdade. Professores recém-empossados na Uece, por exemplo, recebem um salário líquido pouco maior que a metade do valor divulgado pelo governador. Ao que parece, a intenção de Elmano com a divulgação de um salário irreal visava somente jogar a opinião pública contra a greve. E, embora tenha dito um dia depois que se tratava de uma "média salarial", o estrago já estava feito. Com uma tática digna da direita, Elmano vai firmando seu nome nas fileiras dos inimigos da educação.

Em mais de 60 dias de greve, Elmano parece agir como se ela não existisse. Vai à Brasília constantemente, viaja para a Europa, viabiliza tempo para tudo, menos para sentar e dialogar com os sindicatos. Além de não negociar, nem cumprir o ganho real prometido aos docentes no ano passado, dobra a aposta e passa a atacar um dos poucos grupos que apoiou organicamente sua candidatura e que tende a apoiar seu partido. Agora fica até difícil precisar qual espectro ideológico da política brasileira é realmente contra ou a favor da educação pública de qualidade.

O estranho cálculo político de Elmano, somado ao inoperante MEC de Camilo Santana (até agora incapaz de propor uma alternativa à reforma do ensino médio), pode repercutir negativamente até na eleição municipal da capital. Com um PT decepcionando no âmbito estadual e federal, qual interesse os educadores terão numa vitória do pré-candidato Evandro Leitão? Se até os correligionários criados e formados dentro do partido desonram suas pautas históricas, o que esperar de alguém que caiu de paraquedas na legenda? n