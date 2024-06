Victor Brasil: Pai rico, filho nobre e neto pobre, um legado em risco?

Imagine uma história comum: um avô constrói um patrimônio grandioso, mas com o passar das gerações, a riqueza se esvai. Essa triste realidade se repete com frequência, vitimada por dois vilões principais: a falta de planejamento sucessório e os altos custos com inventário.

Em muitos casos, os herdeiros não estão preparados para gerenciar a fortuna herdada, assumindo apenas o papel de "receptores". Essa falta de conhecimento e experiência os torna suscetíveis a decisões financeiras erradas, dilapidando o patrimônio com o tempo.

No Brasil, o processo de inventário pode consumir até 20% do valor total da herança em custos como taxas processuais, honorários advocatícios e impostos. Essa sangria financeira só tende a aumentar com reformas tributárias e novos projetos de lei em tramitação.

O tempo é outro inimigo implacável da herança. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a média de um inventário judicial dura cerca de 1 ano e 9 meses, podendo se estender por décadas em casos complexos. Divergências entre herdeiros, bens em diferentes localidades, falta de documentação e sobrecarga no sistema judicial contribuem para essa morosidade.

Novos Bens, Novos Desafios, A Era Digital e Seus Impactos: As leis sucessórias foram elaboradas em uma época sem os desafios da era digital. Bens como milhas aéreas, investimentos em renda variável e ativos digitais exigem agilidade no processo sucessório para evitar perdas e desgastes.

Diante desses perigos, o planejamento patrimonial e sucessório se torna crucial para proteger o patrimônio familiar. Através de ferramentas como testamentos, doações em vida e outros, é possível definir a destinação dos bens de forma organizada e eficiente, evitando conflitos entre herdeiros e minimizando os custos com inventário.

Ao tomar medidas proativas com a ajuda de profissionais qualificados, é possível garantir que o patrimônio familiar seja preservado e utilizado para construir um futuro promissor para as próximas gerações, garantindo a segurança e a perpetuação do legado, construindo um futuro livre das armadilhas que assolam tantas histórias.