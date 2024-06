Ceará 2050: planejando o universal pelo regional

A academia teve um papel fundamental no desenvolvimento do trabalho desempenhado pela equipe da plataforma Ceará 2050. Todo o diagnóstico, as pesquisas, a procura por referenciais nacionais e internacionais (benchmarketing), a formalização de propostas, a definição de metas, passaram pelas mentes e corações de professores e pesquisadores das universidades cearenses, tendo sido ouvidas e incorporadas sugestões enviadas por diversas entidades representativas de vários segmentos de nossa sociedade.

Este esforço resultou nas ideias - muitas delas inclusive já implementadas ou em processo de execução - que compuseram o Plano Estratégico de Longo Prazo, formalizado em lei, e que agora precisa de regulamentação e de estabelecimento de uma governança. O lema do Ceará 2050: "Juntos pensando o futuro", reflete como foi executada esta dinâmica e mostra alguns caminhos fundamentais a serem seguidos pelos governos do estado do Ceará de agora em diante.

É importante ter instrumentos que unam, em um objetivo comum, a academia, o governo, as ONGs e a iniciativa privada. Esse passo foi uma prova contundente de que é possível levar o conhecimento produzido na universidade para ser implementado nas políticas públicas, tendo em vista a resolução de problemas sociais; exemplo disso é o Programa Cientista Chefe do governo do Estado, executado pela Funcap.

A governança de um Projeto estratégico de Estado precisa, necessariamente, articular a sociedade em todas as suas esferas. A humanidade tem questões de impacto inadiáveis a serem resolvidas, tais como a mitigação dos efeitos gerados pelas mudanças climáticas e a transição energética, que não poderão ser resolvidas somente pelo ente governamental. A sociedade civil - as juventudes, os empresários, os militantes de diversas causas, os estudiosos - precisa estar presente, participar, debater e agir. Caso contrário, não teremos sucesso.

É válido destacar, ainda, a ousadia e o protagonismo do Ceará no quesito planejamento. Enquanto alguns estados lutam para, pelo menos, se tornarem solventes, o estado do Ceará dá um exemplo de organização administrativa financeira, dando-se ao luxo de poder investir em projetos de futuro. Nestes tempos sombrios nos quais somos assombrados por ideologias estapafúrdias que questionam a ciência e espalham fake news, isso não é pouco.

Por isso, a UFC, assim como o Grupo de Comunicação O POVO, quer reafirmar seu compromisso com a Plataforma Ceará 2050, colocando-se à disposição para levar este projeto adiante, dentro da premissa do seu fundador, professor Martins Filho, planejando o universal a partir do potencial de nossa região e da sua gente, lado a lado com as instituições que estão se irmanando neste desafio. n