Maia Júnior: Um ciclo único de oportunidades para o Ceará

A partir dos anos 1980, um sopro de mudanças começou a avançar no País. E o Ceará soube aproveitar bem essa conjuntura quando, em 1986, rompeu com o governo dos coronéis, elegendo Tasso Jereissati - que colocou em prática um projeto para fazer profundas mudanças na infraestrutura, gestão pública e na vida das pessoas. (Tradição que se renovou em outras gestões e resultou no plano Ceará 2050).

Mas antes de detalhar o Ceará 2050 convém recordar as ações arrojadas do primeiro governo das mudanças, no âmbito administrativo, reestruturando secretarias e recompondo as finanças de um estado praticamente falido. Em paralelo ocorriam grandes mudanças sociais: o Ceará foi destaque entre os estados de maior evolução no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e reconhecido pela redução da mortalidade infantil.

Também foi plantada a semente para os governos seguintes concretizarem grandes transformações na infraestrutura: porto, aeroporto, estradas, redes de eletrificação, barragens e adutoras, avanços no agronegócio, os primeiros projetos de energia eólica e solar do Pais, usina siderúrgica, o polo internacional de fibras óticas e muitas outras ações que tornaram o Ceará um estado admirado e exemplo no Brasil.

Contudo ainda somos um Estado carente, e precisamos novamente de grandes avanços que só ocorrem quando há excelência de planejamento, prioridades, metas e gestores e líderes determinados. Considerando a necessidade de deflagrar um novo ciclo de desenvolvimento, o governador Camilo Santana, através da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizou vários fóruns para ouvir a população construindo a plataforma de planejamento Ceará 2050.

Trata-se de um legado extremamente vigoroso para os próximos gestores lidarem com os desafios e grandes projetos: tomar a dianteira na transição energética, colocar em funcionamento uma refinaria e Itataia, aproveitar o potencial do litoral para produção de eólica (off shore), investir na indústria de softwares, tornar o Ceará uma referência na economia do mar , a ciência,a inovação e novas tecnologias ampliar o turismo e a economia criativa ….

Essas diretrizes vão proporcionar um novo ciclo crescimento para o estado, gerando riquezas que possam oferecer melhores oportunidades para as próximas gerações. O Ceará 2050 foi planejado para o Estado evoluir com dinamismo. Com infraestrutura consolidada, a inserção na nova economia, o investimento em capital humano e o guia Ceará 2050 estamos diante de um momento único em relação ao desenvolvimento consistente do nosso Estado.