Valdester Cavalcante Pinto Júnior: O tempo oportuno para o coração das crianças

Foto: Arquivo Pessoal Valdester Cavalcante Pinto Júnior. Cirurgião Cardiovascular Pediátrico.

Para tudo há um tempo? Aprendi a empreender os melhores esforços para mudar o que, ao meu julgamento, precisa de uma nova direção. No cotidiano das operações do coração das crianças, vivo desafios que não representam privilégios pessoais - são de todos com quem divido essa tarefa. Falta compreensão das necessidades básicas ao exercício profissional, o que nos impõe conviver com conflitos morais e éticos.

É necessário sentir o problema, enxergar que você não está sozinho e, em seguida, propor a união de todos no mesmo propósito. Aqui deparamos a necessidade de respeitar os distintos pontos de vista e negociar em prol do bem comum, a sociedade. Para tanto, é necessário tempo que, na maioria das vezes, não é aquele da necessidade.

Nesse contexto, o Departamento de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica (DCCVPed) da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (SBCCV), fundado há 21 anos, pleiteia sua área de atuação - houve resiliência para juntar os iguais, maturar ideias, consolidar objetivos, estabelecer e difundir conhecimentos.

E, por que uma área de atuação? - Porque cuidamos de crianças; porque têm doenças diferentes dos adultos (preferencialmente as congênitas que somam, a cada ano, 23 mil novos casos); porque há necessidade de treinamento específico; e porque precisa de dedicação para melhorar resultados.

À extensão do tempo, foi amadurecido dentro da nossa sociedade o fato de ser oportuna a concessão desse título. Como algumas coisas não se rompem tão facilmente com o tempo, muitos dos pontos que discutimos na contemporaneidade de nossa especialidade - Cirurgia Cardiovascular - precisam ser apreciadas num contexto de divergências no campo das ideias. Nesse processo, o DCCVPed tem debatido com a comunidade da cirurgia cardiovascular no sentido de esclarecer dúvidas quanto à formação e ao exercício profissional daqueles que enveredarem por esse caminho.

O tempo oportuno, que faz esse acontecimento ser especial e memorável, é sua significância quanto ao impacto na qualidade de vida da crianças e adolescentes cardiopatas, propósito de um Cirurgião Cardiovascular Pediátrico.