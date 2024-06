Demétrio Jereissati: 10 anos enfrentando desafios

O Instituto DimiCuida nasceu em 2014 quando nosso filho perdeu a vida realizando um desafio divulgado na internet, prática pouco conhecida no Brasil na época e, infelizmente, ainda hoje. Foi em outros países que encontramos informações e iniciativas com abordagens preventivas do tema.

Os dados que encontramos eram alarmantes: 4 em cada 10 adolescentes praticavam desafios que poderiam levar à morte. A realização de 2 colóquios internacionais (800 participantes) marcou o início dos trabalhos de prevenção de comportamentos de riscos no mundo digital.

Algumas ações de destaque nesses 10 anos: prevenções com formação de mais de 1000 multiplicadores, retirada de vídeos de desafios por ordem judicial, implantação da Semana Estadual de Mobilização e Conscientização sobre as Brincadeiras Perigosas (anualmente na 1ª semana de junho), assento no canal de denúncias da TikTok Br.

No pós-pandemia surgiram vários adoecimentos pelo uso excessivo de telas: pesquisa no Ceará mostra que 23% de jovens em Fortaleza (9 a 17 anos), praticam desafios.

A disseminação ocorre por vídeos, com difíceis ações de retiradas e nenhuma punição para os incitadores. Novas plataformas possuem milhares de hashtags, um problema de saúde pública no mundo! Tivemos 52 acidentes fatais ou com sequelas no Brasil, sendo o último, uma criança de 8 anos no Ceará, em 2023.

Temos dito repetidas vezes, e aqui fica um ponto de reflexão para os pais: no passado, o lugar mais seguro para nossos filhos era seu quarto, o mesmo quarto em que hoje eles se conectam, inocentes e desprotegidos, com o mundo, suas malícias e armadilhas!

A base do nosso trabalho é: CONHECER, COMPREENDER e PREVENIR.

As dificuldades são enormes, enfrentamos plataformas poderosas que não parecem dar atenção ao problema, continuando abertas a conteúdos nocivos e perigosos, além de monetizar tais práticas.

Conclamamos a sociedade para que juntos consigamos ter uma legislação que proteja a infância e adolescência, além de um conteúdo educacional apropriado, para assim construir a base de um mundo tão seguro quanto tecnológico para as gerações futuras.