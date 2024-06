Murilo Tavares: Expansão sólida dos supermercados cearenses impulsiona economia local

Foto: Arquivo Pessoal Murilo Tavares. Presidente da Rede Uniforça.

Os supermercados no Ceará estão atravessando um período de prosperidade notável, impulsionado por um crescimento contínuo nas vendas. Segundo a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo cearense registrou um aumento significativo de 10,8% no último trimestre de 2023 em comparação com o ano anterior, destacando uma dinâmica promissora dentro do mercado local.

No mês de março, alcançamos o marco do vigésimo mês consecutivo de crescimento nas vendas do varejo cearense, desde fevereiro de 2022, evidenciando uma trajetória de expansão consistente. Ao analisar este cenário, percebo que os supermercados de bairro têm desempenhado um papel crucial para tal expansão, registrando um crescimento em suas operações.

As pesquisas mais recentes ainda indicam que as vendas no setor vão continuar a subir em 2024 tanto no varejo comum quanto no ampliado, quando falamos de mercado cearense. Esse sucesso é atribuído ao nosso foco renovado na satisfação do cliente e na personalização dos serviços que oferecemos, que tem garantido a lealdade dos consumidores.

É claro que o aumento das vendas beneficia as grandes marcas, mas esse desenvolvimento também traz muitas oportunidades para a população. No setor de hipermercados e supermercados, onde atuamos, em janeiro deste ano proporcionamos 110 ocupações de emprego diferentes somente em Fortaleza. Dessa forma, podemos prosperar em conjunto nos mais diversos níveis.

Esse período de expansão econômica é fundamental tanto para os comerciantes quanto para a população, pois os supermercados oferecem uma variedade de oportunidades de emprego, desde funções básicas até cargos mais elevados. Os varejistas têm se adaptado às demandas em constante mudança dos consumidores, oferecendo uma experiência de compra mais satisfatória e personalizada, o que tem sido fundamental para impulsionar o crescimento do setor.

Entendo que o sucesso dos supermercados cearenses não só reflete a vitalidade da economia local, mas também destaca o papel crucial que esses estabelecimentos desempenham na geração de empregos e no atendimento às necessidades dos consumidores. Além disso, ao desenvolver iniciativas como a valorização de fornecedores locais, contribuímos para impulsionar a economia interna do estado. A tendência é de crescimento contínuo.