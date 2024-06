Plínio Bortolotti: Na Bahia, deputado compara nordestino a "galinha"

Foto: O POVO Plínio Bortolotti, jornalista do O POVO

Se o preconceito racial é intolerável, não menos é a xenofobia, que se volta contra países ou regiões de uma mesma nação. O deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO) é praticante de ambas.

Sua mais nova investida foi comparar os nordestinos a galinhas — que aceitariam viver com "migalhas" —, em discurso proferido em maio.

Tentando animar o público ele inventou uma "narrativa", na qual Josfef Stálin (ditador na antiga URSS) era advertido por correligionários a parar de assassinar inimigos políticos, pois caso continuasse, corria risco de haver uma revolta no país.

Para responder ao argumento, o ditador teria pegado uma galinha, passando arrancar-lhe as penas, fazendo-a sangrar. Stálin teria então jogado a bicha no chão, dando-lhe algumas migalhas, e ela passou a segui-lo mansamente.

"Eles (o governo) estão fazendo com o Nordeste o que Stálin fez com a galinha (...) estão dando migalha para uma população cada vez mais depenada", disse o deputado. Para ele, a população nordestina estaria vivendo em um "calabouço ideológico", sem reagir, devido ao seu baixo índice de alfabetização.

O surpreendente é que ele fez esse discurso dentro da Assembleia Legislativa da Bahia, um estado nordestino, até prova em contrário. Apesar disso, o público (supostamente composto por baianos) aceitou passivamente as migalhas ideológicas atiradas pelo deputado, sem contestá-lo, o que é vergonhoso.

É provável que agora venha com a velha conversa do "tiraram do contexto". Mas o fato é que Gayer é reincidente em racismo e xenofobia. Já disse que a democracia falhou na África pois seus habitantes não têm "um mínimo de capacidade cognitiva para entender o bom e o ruim, o certo e o errado".

Gayer foi ainda notório divulgador de informações falsas durante a pandemia da Covid-19. Além de ser puxa-saco do dono da plataforma X. Em manifestação para defender Bolsonaro, ele fez parte do discurso em inglês porque "o Elon Musk está olhando".

Mas o bilionário não lhe atirou uma única migalha.