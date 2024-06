Samuel Miranda Mattos: Desafios da educação inclusiva na educação brasileira

Foto: Arquivo Pessoal Samuel Miranda Mattos. Professor da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SMEFor) e Pesquisador da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Educação Inclusiva, nos últimos anos, tem ganhado destaque para a efetivação de direitos e oportunidades de Pessoas com Deficiência (PCD) e Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) na sociedade. Assim, destaca-se a relevância de dialogar e problematizar como a educação inclusiva tem se consolidado nos últimos anos no cenário brasileiro. De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em sua meta 4, destaca: "assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos".

Desse modo, o Brasil apresenta um desafio para a concretização da proposta educacional até 2030, trazendo diversas implicações para a concretização dessa meta, sendo compromisso firmado com 184 Estados-membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Dentre as diversas possibilidades de ações estratégicas pode-se apresentar: estabelecer parcerias entre entes públicos, privados e organizações não governamentais (ONGs) para construção de pautas inclusivas; dialogar, revisar e ampliar as políticas educacionais, garantindo sua ampla efetivação; incluir sistemas de avaliação educacionais equitativos e inclusivos; destinar recursos de financiamento para educação inclusiva; e acompanhar os processos de avaliações e revisões das propostas aplicadas. Salienta-se que tal compromisso deve ser responsabilidade de todos os "atores" desse sistema, familiares, profissionais da educação, gestão escolar e governo nas diferentes esferas.

Além disso, é uma condição necessária a capacitação dos profissionais para atuação eficaz na escola, pois o Brasil apresenta número baixo de professores com qualificação direcionada para atuação na educação inclusiva. Isso é verificado no Painel de Indicadores da Educação Especial, que indica que mais de 90% dos professores regentes não possuem formação continuada. Desta forma, percebe-se a urgência de investimento para possibilitar melhores condições de trabalho e permanência desses alunos na educação brasileira. Espera-se que até 2030, os ODS relacionados à educação inclusiva possam ser consolidados para uma educação pública, gratuita e de qualidade no Brasil.