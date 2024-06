André Figueiredo: O perigo das Fake News na política Brasileira: um obstáculo à soberania nacional

Foto: Acervo pessoal André Figueiredo Deputado federal (PDT-CE)

No cenário político do Brasil, as fake news emergem como uma ameaça grave capaz de minar não apenas a integridade das informações, mas também a própria base democrática e os projetos de lei que poderiam impulsionar o país rumo ao progresso e à soberania nacional. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, publicado pela Agência Brasil no último mês de abril, mostra que quase 90% da população brasileira admite ter acreditado em conteúdos falsos.

Essa disseminação desenfreada de desinformação exerce um impacto devastador sobre o processo político, corroendo a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e distorcendo a percepção da realidade. Em um contexto onde a transparência e a verdade são pilares fundamentais da governança, as fake news emergem como uma força corrosiva, capaz de desvirtuar debates, polarizar opiniões e até mesmo oposição injustificada a projetos de lei cruciais para o desenvolvimento do país.

Um exemplo emblemático desse fenômeno aconteceu recentemente com nosso projeto que busca regulamentar os streamings no Brasil. Com o debate contaminado por mentiras, uma grande e histórica oportunidade de valorizarmos e fortalecermos a indústria audiovisual brasileira teve que ser pausada.

Citamos também a "PEC das Praias" que, em nenhum momento trata sobre privatização de praias. A PEC, na verdade, propõe mudanças na cobrança de tributos nos terrenos de marinha que são áreas na faixa de terra que começam 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. Outro item importante dessa proposta é a cessão desses terrenos da União para os municípios. Com isso, as prefeituras podem usar dos espaços para equipamentos que beneficiem a população local. Fortaleza, com suas conhecidas praias, como a do Futuro, será favorecida com a aprovação do texto.

É crucial ressaltar que a disseminação de fake news não apenas compromete o processo legislativo, mas também pode configurar como crime se o infrator for punido com base nas penas de calúnia, injúria e difamação.

Diante desse quadro alarmante, torna-se necessário o combate ativo à disseminação de fake news, fortalecendo os mecanismos de checagem e verificação de informações, promovendo a educação digital e conscientizando a população sobre seus riscos. Ao fortalecer a verdade e a responsabilidade na esfera política, podemos construir uma sociedade mais informada, engajada, capaz de enfrentar os desafios do século.