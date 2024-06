Eduardo Galvão: Trump condenado e o efeito nas urnas

A cena foi inédita: um ex-presidente dos Estados Unidos, no auge de seus 77 anos, enfrentando 34 acusações de fraude contábil, sentado no banco dos réus enquanto o mundo assistia atônito. Donald Trump, um nome sinônimo de controvérsia e polarização, foi condenado por um júri de Nova York por esconder um pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels para silenciá-la durante a campanha eleitoral de 2016. Mesmo diante dessa condenação histórica, Trump mantém-se firme como candidato à sucessão de Joe Biden, levando-nos a questionar: qual será o impacto eleitoral desta condenação?

A resposta não é simples. A polarização do eleitorado americano, já exacerbada por anos de divisões políticas, parece ter se intensificado ainda mais. Os apoiadores de Trump veem a condenação como uma perseguição política, fortalecendo ainda mais sua lealdade. Em um surpreendente giro de eventos, a campanha de Trump arrecadou 52,8 milhões de dólares em um único dia após o veredicto, demonstrando o quanto seus seguidores estão dispostos a apoiá-lo financeiramente, vendo-o como um mártir da justiça americana.

No entanto, a condenação de Trump não passou despercebida pelo restante do eleitorado. Pesquisas indicam uma ligeira diminuição na vantagem de Trump sobre Biden. Segundo o Emmerson College, Trump lidera com 44% contra 38% de Biden, uma diferença que se reduziu após o veredicto. Essa queda, embora pequena, pode ser decisiva em uma eleição tão acirrada.

Eleitores moderados e indecisos, que já viam Trump com ceticismo, podem se afastar ainda mais, preocupados com as implicações de um presidente condenado.

O sistema judicial dos EUA, diferentemente do Brasil, valoriza profundamente a soberania popular e a mínima interferência nas eleições. Não há uma lei como a da Ficha Limpa para barrar a candidatura de políticos condenados. Isso permite que Trump, mesmo condenado, continue sua campanha e possivelmente exerça a presidência novamente. Essa peculiaridade do sistema americano mantém viva a chama da campanha de Trump, que se alimenta do sentimento de perseguição e injustiça entre seus apoiadores.

Por outro lado, a condenação trouxe à tona discussões sobre a integridade do sistema eleitoral e a moralidade dos candidatos. A narrativa de Trump como uma vítima de um sistema judicial corrupto contrasta fortemente com as alegações de que ele não está acima da lei. Biden, por sua vez, tenta se manter distante das controvérsias judiciais de Trump, focando em questões como economia e saúde, que são tradicionalmente mais influentes nas decisões eleitorais.

Em meio a esse cenário, a pergunta que ecoa é: será que a condenação de Trump reforçará sua base de apoio ao ponto de garantir-lhe a presidência, ou afastará os eleitores indecisos, favorecendo Biden? A eleição de 2024 promete ser um divisor de águas na história americana, onde a batalha não será apenas nas urnas, mas também na arena da opinião pública e das convicções morais.

Conforme a poeira da condenação começa a assentar, o palco está montado para uma das eleições mais imprevisíveis e intensamente observadas da história americana. Resta saber se os ventos da justiça soprarão a favor de um candidato determinado a desafiar as probabilidades, ou se a nação decidirá virar a página em busca de uma nova liderança. O desfecho, como sempre, está nas mãos dos eleitores.