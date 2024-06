Eliana Nunes Estrela: O Ceará na liderança da alfabetização

Mais uma vez, a educação do Ceará despontou no cenário nacional, ao alcançar a marca de 85% dos estudantes alfabetizados na idade certa. O resultado, que confere ao estado a primeira posição entre todas as unidades federativas brasileiras, foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), por ocasião de reunião do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

Esse marco significativo não surgiu do acaso, mas é fruto de um trabalho árduo e contínuo, desenvolvido a muitas mãos, com paixão e comprometimento. Trata-se de um esforço coletivo que se estende por 17 anos. O Ceará sempre acreditou no poder da colaboração e, historicamente, tem se destacado por um regime de parceria bem-sucedido entre estado e municípios, que se unem pelo propósito de oferecer uma educação de qualidade para todas as crianças cearenses. Essa parceria tomou forma em 2007, com a criação do Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), um pacto firmado entre o Governo e os 184 municípios, com o objetivo de reduzir as desigualdades de aprendizagem.

O Paic trouxe uma série de estratégias inovadoras: formação continuada para professores, apoio à gestão escolar, material didático de qualidade, entre outras ações. Com o tempo, o programa foi ampliado, alcançando até o 9º ano do Ensino Fundamental, e passou a ser chamado de Programa de Aprendizagem na Idade Certa. Esta política não apenas se consolidou, mas tornou-se o pilar da educação no Ceará, recebendo reformulações contínuas para melhorar cada vez mais a formação dos estudantes.

Em 2022, no intuito de impulsionar o avanço nos resultados educacionais, transformamos o programa em Paic Integral. Esta nova fase visa universalizar o Ensino Fundamental em tempo integral em todas as redes municipais, fortalecendo o aprendizado e promovendo a educação sob uma perspectiva mais abrangente, com jornada ampliada para os estudantes. Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, o compromisso do Ceará com a educação se manteve firme, resultando em melhorias significativas e na busca incessante pela equidade no aprendizado.

Ao longo de quase duas décadas, muitas gestões passaram tanto no âmbito estadual quanto municipal, mas o compromisso com a educação pública de qualidade permaneceu uma constante, se tornando a marca registrada dos cearenses. Os frutos que colhemos hoje são o resultado de uma decisão política clara: no Ceará, a educação é uma política de estado, e não apenas de governo. Essa compreensão profunda faz com que nossos estudantes não sejam considerados simplesmente o "ponto final" de nossas ações, mas o centro delas. Todo o nosso esforço e trabalho têm como objetivo principal a aprendizagem de nossos alunos, que são a razão de nossa dedicação.

Em momentos de celebração como este, é fundamental lembrarmos de todos os que fizeram e fazem parte dessa vitória. Desde governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais de educação, coordenadores regionais, técnicos, funcionários, gestores escolares, pais e responsáveis, e, principalmente, nossos incansáveis professores. Uma política educacional pode ser planejada em diferentes níveis, mas é em cada sala de aula, por meio do trabalho dedicado dos docentes, que ela se concretiza.

Sabemos que ainda há muito a conquistar, mas temos a certeza de que estamos no caminho certo. A educação no Ceará é uma jornada coletiva, movida pelo entusiasmo e pela crença de que todos têm direito a um futuro brilhante. E juntos, continuaremos a escrever esta bela história de sucesso e transformação.