Marina Araujo: Junho é tempo de Festa na Colheita no Ceará

Em um dia aparentemente normal, como qualquer outro, em alguma cidade da região dos sertões de Sobral, no meio do dia em seus afazeres, se começam a ouvir alguns megafones ligeiramente abafados. Deles ecoam vozes de luta e força convidando o povo a se colocar nas ruas. Entre toadas de tambores e alfaias, inicia o coro para que todos escutem "Se o campo não planta, a cidade não janta!". Daí transbordam acolhidas animadas a todos que passam pelo grupo que se espalha pelas ruas, é importante a mensagem, mas também é calorosa a "chegança" deste povo que vive para a terra e da terra. E assim se inicia mais uma Festa da Colheita Ceará adentro. Mais uma das tantas celebrações que acontecem em todo mês de junho em nosso estado.

A Festa da Colheita é sempre uma experiência única de preservação da cultura alimentar. É através da valorização destas sementes e dos modos de cultivo que são preservadas as raízes que dão sentido à identidade de todo um povo. É possível sentir uma atmosfera permeada por um passado que fez da produção contínua uma oportunidade para uma convivência sustentável com a natureza. Não plantar transgênicos para não apagar suas histórias é uma forma de resistência. Essa identidade cultural se mostra a todo momento, inclusive para o nosso povo que acredita que fazer festa é, sim, um modo de celebrar os frutos do plantio. Se o inverno foi bom, a festa promete!

Afinal, a que serve uma festa para celebrar a colheita? Primeiro de tudo, é preciso comemorar o inverno generoso que possibilitou a germinação e o crescimento de tudo o que foi planejado e plantado. O planejamento sem a chuva não adianta muita coisa. Apesar de termos alternativas mecânicas que auxiliem o êxito do plantio, a lógica da produção de quem celebra a colheita é sim contar com a chuva como agente indispensável neste processo. Depois, é preciso partilhar esse momento de agradecimento pelo fruto colhido, um momento importante para discutir as realidades da agricultura familiar no campesinato da região com os moradores.